Школам предложат курсы дояров и трактористов

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Сельскому хозяйству не хватает специалистов
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Чтобы запитать агропромышленный комплекс края кадрами, нужны решительные меры

Прогнозируемый сельскохозяйственный бум в Приморье, скорее всего, столкнется с нехваткой квалифицированных кадров. В течение пяти лет потребность в специалистах будет только расти, но молодежь по-прежнему не воспринимает работу на селе перспективной и не стремится поднимать приморскую целину. Эксперты призывают пойти на решительные меры: улучшить имидж сельской жизни и организовать образовательный кластер, способствующий устранению кадрового голода.

Как сообщили на заседании экспертного совета по сельскому хозяйству в администрации Приморья, сегодня в регионе функционируют 213 сельскохозяйственных организаций, 947 фермерских хозяйств и 183 тысячи личных подсобных хозяйств граждан. Тенденция идет к их росту и развитию. На территории Приморского края реализуется множество инвестиционных проектов, связанных с агропромышленным комплексом.

Нужны ветврачи и бухгалтеры

– Агропромышленный комплекс определяет не только специфику экономики Приморья, но и жизненный уклад значительной части населения, – отмечает Дмитрий Журавлев, декан инженерно-технического института Приморской государственной сельскохозяйственной академии. – В сельской местности проживает 23 процента от общей численности жителей края – около 443 тысяч человек.

По его словам, потребность в квалифицированных кадрах на селе увеличивается. По расчетам экспертов, с 2017-го по 2022 год агропромышленный комплекс региона будет особо нуждаться в агроинженерах (180 человек ежегодно), ветеринарах (280 человек), зоотехниках (110), медсанэкспертах (145). Это то, что касается высшего образования. Также для работы на селе ежегодно потребуется 400 специалистов со средним специальным образованием по разным направлениям.

Мощности профильных образовательных учреждений Приморья с такой задачей пока не справляются. Из десяти вузов региона только три ведут подготовку по сельскохозяйственным специальностям: Приморская государственная сельскохозяйственная академия, ДВФУ и Дальрыбвтуз.

Основную долю кадров для села поставляет сельхозакадемия – 73 процента молодых специалистов являются ее выпускниками.

– Прогнозный выпуск студентов академии по направлению «сельское хозяйство» ежегодно составляет порядка 200–240 человек. По сравнению с потребностью это очень и очень мало, – констатирует Дмитрий Журавлев.

Селу, как ни парадоксально это звучит, не хватает также своих бухгалтеров и экономистов.

– Экономист, который работает в горной, банковской или нефтяной промышленности, отличается от экономиста агропромышленного комплекса, – объясняет Алексей Емельянов, и.о. директора ФГБНУ «Приморский научно-исследовательский институт сельского хозяйства» Российской академии сельскохозяйственных наук.

– В прошлом году прошла показательная «казнь» экономических направлений в сельскохозяйственных вузах, – рассказывает Дмитрий Журавлев. – Правительство решило, что экономика и менеджмент являются для таких образовательных учреждений непрофильными. Эта установка реализуется по всей России. Бюджетные места почти везде либо сокращены, либо сокращаются. Мы своих экономистов переводили в Кемерово. Сегодня такие же разговоры идут и по ветеринарии. Вплоть до того, что любой врач может лечить и животных тоже. Вот с чем нам приходится сталкиваться...

Урок машинной дойки

Одна из основных точек преткновения здесь – нежелание молодежи связывать свою жизнь с селом. В последние десять лет проблемы в сельском хозяйстве региона только копились. В итоге к сельскохозяйственному буму образовательный сектор оказался не готов.

– Последнее десятилетие аграрное образование переживало нелучшие времена. Фактически была утрачена связь с производством. Подрастающее поколение не проявляло заинтересованности в получении сельскохозяйственного образования. В итоге работодатель ощутил кадровый голод, – подчеркивает Дмитрий Журавлев.

По его словам, чтобы закрепить молодых работников на селе, необходимо шире использовать подготовку специалистов по заявкам предприятий, создать образовательный кластер или пробный инновационно ориентированный образовательный центр на базе ведущих учебных и научных учреждений с участием передовых товаропроизводителей региона, укреплять материально-техническую базу учебных заведений.

И не последнее дело в этом списке – улучшение имиджа сельской жизни.

– Назрела проблема совершенствования целевой подготовки специалистов, – уверен эксперт. – Целесообразно начинать ее со школьной скамьи путем набора учеников в соответствующие профильные группы и включать в школьную программу курсы по подготовке рабочих профессий, таких как водитель, тракторист, оператор машинного доения и так далее.

Шли к селу, да по дороге свернули...

Еще одна грань кадровой проблемы: студенты, даже окончившие сельскохозяйственные вузы, не стремятся устраиваться по специальности.

– Есть студенты, которые приходят в сельхозвузы не потому, что это нужно или престижно, а ради того, чтобы получить высшее образование и дальше устроиться в полицию или таможню, где требуется его наличие, – говорит Алексей Раченков, директор АНО «Приморский центр сельскохозяйственного консультирования». – Есть, конечно, и другие ребята, которые действительно желают работать на селе. Но зачастую, если у них на первом курсе глаза горят, то на четвертом этот огонь уже потухает. Все они находят себе работу либо продавцами, либо еще кем-то, и понятно, что в село они уже не вернутся. Нужно с первого курса показывать студентам позитивные примеры о селе, которые у нас есть.

– Сейчас нам приходится проводить рекрутинговые мероприятия не только со школьниками, но и с их родителями, – рассказывает Дмитрий Журавлев. – Если мы приезжаем в сельскую местность, в школу, которая еле дышит, где нет ни дорог, ни предприятий, где все поля заросли, то заводить речь о привлекательности труда на селе нет никакого смысла. Как это объяснить молодежи? Но в Приморье есть первоклассные производства с современной техникой. Студенты, проходившие на них практику, стремятся туда вернуться. Поэтому необходимо расширять масштабы социальной рекламы, открывающей перспективы работы на селе, акцентирующей внимание на преимуществах сельского образа жизни и его привлекательности.

 

Автор : Сергей ПЕТРАЧКОВ

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