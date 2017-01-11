Отлученные от иордани

На Крещение Господне купелей в храмах и на набережной не будет

Традиционные крещенские купания для горожан отменяются – в назидание за плохое поведение

Купели в храмах и на набережной Спортивной гавани в праздник Крещения Христова в этом году в приморской столице решили не организовывать. Об этом сообщила пресс-служба Владивостокской и Приморской епархии. Священники объясняют отказ от освящения водоемов тем, что процедура омовения святой водой «превратилась в мракобесие».

– Часто возникают ситуации, когда светские люди приступают к священной церемонии без должного отношения, – комментирует ситуацию руководитель пресс-службы Владивостокской епархии Сергей Карабанов. – Окунаются в воду выпившие люди или просто те, кто хочет себя «испытать». Крещение – это праздник с глубоким религиозным смыслом, однако многие этот факт игнорируют, превращая крещенское омовение в языческое действо.

Моржам что купель, что прорубь

Представители храмов, расположенных на территории Владивостока, подтверждают: купели в этом году решено не устанавливать. Причины объясняют по-разному: одни переживают за здоровье неподготовленных к купанию в ледяной воде людей, другие ссылаются на отсутствие религиозного подтекста в желании прихожан искупаться.

Действительно, как показывает практика предыдущих лет, не все жители Владивостока подходят к крещенским купаниям с подобающей культурой поведения. Разгоряченные спиртными напитками, некоторые купальщики игнорируют этику и правила религиозной церемонии, совершают вопиющие поступки, вызывая критическую реакцию у священников.

Так, в 2015 году торжественное освящение купели в Спортивной гавани было нарушено пьяным фальстартом.

К десяти часам вечера на набережной появились представители епархии – отец Дмитрий и певчие. Священник начал проводить обряд освящения купели. В это время позади него возник раздетый по пояс и раскрасневшийся на морозе мужчина, который уверенной поступью стал приближаться к кромке льда. Со взглядом в духе «батюшка, посторонись» он беспардонно обошел отца Дмитрия и сиганул в воду.

Священнослужитель, с удивлением наблюдавший «купание сизого моржа», не дрогнул в голосе и продолжил обряд. Правда, по завершении молебна не сдержался и прокомментировал небогоугодный поступок развязного дядьки: «Если ты пришел сюда доказать, что ты морж, то можешь прийти в любой другой день. Сегодня же здесь собрались люди, которые с молитвой окунаются, помня о Крещении Христовом».

Как подчеркнули в пресс-службе епархии, практика купаний в иордани отменяется не навсегда, а только в нынешний праздник – в назидание. Мол, за год горожане должны понять все свое невежество и в следующий раз приступить к омовениям со всей осознанностью. В 2018 году, возможно, практика освящения водоемов возобновится.

Хочешь причаститься – уезжай за город

О чувствах православных христиан служители церкви все же не забыли, предложив всем верующим прийти в храмы и набрать освященной воды.

Тем же, кто все-таки не представляет для себя праздника Крещения без омовения в ледяной воде, можно отправиться на Санаторную. Возле спасательной станции ГИМС организуют прорубь, которую освятит священник Покровского храма.

Еще одна купель будет устроена на территории санатория «Океан» (ул. Садгородская, 21). 18 января в 23.30 священники храма Святого великомученика, целителя Пантелеймона освятят в ней воду.

Также православные горожане смогут причаститься к святому омовению 19 января в 12.00 в купели, организованной Серафимо-Саровским мужским монастырем на о. Русском (ул. Подножье, 9/1).

Иордань подготовят совместно с православным храмом Святого апостола Андрея Первозванного и для военнослужащих Тихоокеанского флота – в районе бухты Улисс.

Накануне загляни в медкарту

Впрочем, у нас достаточно народа, который не ждет, когда ему организуют иордань, а приобщается к святому купанию самостоятельно – водоемов в нашем крае достаточно. Правда, если сигануть в ледяную прорубь без подготовки, то и в святой праздник Крещения здоровья себе не прибавишь, да и грехи не смоешь, а будешь отрабатывать их на больничной койке.

– Лечебный эффект купания в ледяной воде можно объяснить выбросом в кровь гормонов, которые обладают противовоспалительным действием и мобилизуют иммунную систему. Однако, чтобы его добиться, нужно регулярно закаляться – начать с обтираний холодным мокрым полотенцем и обливаний холодной водой, – предупреждает врач КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр» Людмила Савельева. – Всем желающим поплескаться в ледяной воде советую заглянуть сначала в свою медицинскую карту. Под воздействием холода сужаются сосуды, увеличивается нагрузка на сердце и подскакивает давление, что может довести неподготовленного или больного человека до инсульта или инфаркта. Особенно противопоказаны окунания при воспалительных хронических заболеваниях, холодовой аллергии, туберкулезе, болезни почек, простатите и аднексите (воспалении придатков матки).

Если вы все-таки решились искупаться в проруби, стоит действовать оперативно: быстро окунуться, обтереться, надеть сухую одежду и отправиться домой. Ни в коем случае не употребляйте алкоголь для смелости. И помните: окунаясь в прорубь, не теряйте голову!

Путь к храму лежит через органы. Правоохранительные

В крещенские праздники за соблюдением порядка на дорогах будут следить сотрудники Госавтоинспекции. Дополнительные наряды ГИБДД заступят на службу 18 января до начала мероприятий и будут работать до поздней ночи.

Как объясняют в пресс-службе правоохранительных органов, при массовых народных гуляньях неизбежно осложняется дорожная обстановка. К религиозным объектам и купелям многие едут на собственных автомобилях, как следствие, возникают заторы, проблемы с парковкой и передвижением пешеходов.

Чтобы разрулить обстановку, сотрудники ДПС будут дежурить около православных объектов и прорубей, а также следить, чтобы автомобили не выезжали на лед водоемов.