Автомобилистам пришла «Эра-Глонасс»

Пока только ясно, что ничего не ясно

Чем обернется для водителей новая кнопка – спасением или головной болью?

С 1 января 2017 года согласно Техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» все новые и бэушные автомобили, ввозимые с этого года на территорию России, должны быть оснащены бортовым модулем системы безопасности «Эра-ГЛОНАСС» – устройством вызова аварийных служб.

При этом на легковых автомобилях необходимо устанавливать автоматическую систему оповещения о ДТП, которая срабатывает самостоятельно, без участия человека. Для коммерческой техники, например междугородних или городских автобусов, достаточно ручного оповещения при помощи кнопки: попал в аварию – нажми. Напомним, что с начала 2016 года это требование распространялось только на транспортные средства, осуществляющие коммерческие перевозки людей и грузов.

Хотели как лучше

По задумке разработчиков системы «Эра-ГЛОНАСС», при срабатывании подушек безопасности в момент ДТП, фронтального либо бокового удара, а также опрокидывания автомобиля бортовой модуль подает через Интернет сигнал SOS. Мол, попал в аварию, прощу помощи, как корабль на море в шторм.

В аварийный сигнал заложены точные координаты места происшествия, количество пристегнутых пассажиров, скорость авто перед столкновением, величина перегрузок, VIN автомобиля, то есть его индивидуальный номер, цвет кузова и тип топлива – бензин, дизтопливо или газ.

Инициаторы внедрения «Эры-ГЛОНАСС» полагают, что система значительно снизит смертность на дорогах. По их прогнозам, «скорая» будет приезжать на место ДТП в три раза быстрее, чем сейчас. Противники нововведения убеждены, что «Эра-ГЛОНАСС» в российских реалиях обречена на провал. Да, говорят они, задумка хорошая, даже нужная. Но, к сожалению, не вся территория огромной РФ покрыта сотовой связью. А ДТП случаются и там, где вообще нет никакой связи, даже голубиной, не то что мобильной. Кроме того, время «скорой» в пути зачастую зависит от состояния дорожного покрытия, а с этим у нас тоже проблемы. Поэтому внедрение системы «Эра-ГЛОНАСС» в России можно охарактеризовать известной поговоркой: и хочется, и колется.

Напомним, что нововведение касается только новых автомобилей, получивших одобрение типа транспортного средства (ОТТС) после 1 января текущего года. То есть это автомобили, благополучно и своевременно прошедшие краш-тест на выживание. Для справки: срок действия ОТТС – три года. Поэтому модели автомобилей, ОТТС которых еще не истекло, сегодня могут продаваться без модуля системы «Эра-ГЛОНАСС». К примеру, если некий автозавод получил сертификат на новую модель автомобиля 31 декабря 2016 года, то такая машина может продаваться на рынке Таможенного союза без бортового модуля «Эра-ГЛОНАСС» до конца 2019 года.

Кроме того, некоторые импортеры наловчились выдавать новое поколение автомобилей за модификацию ранее сертифицированной модели. А это еще год отсрочки массового внедрения системы «Эра-ГЛОНАСС» в России, считай, до 2020 года.

Без ПТС авто – кусок железа

Между тем, по данным Дальневосточного таможенного управления, с 1 января по 10 января 2017 года через Владивостокскую таможню (таможенный пост Морской порт Владивосток и Первомайский таможенный пост) было ввезено и оформлено 228 иностранных автомобилей, как легковых, так и внедорожников. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество ввезенных транспортных средств увеличилось в 4 раза. В 2016 году – только 52 автомобиля. При этом автомобили, ввезенные на территорию России с 1 января текущего года, не получили на таможне паспорт транспортного средства (ПТС). Поскольку по объективным причинам не оснащены бортовым модулем «Эра-ГЛОНАСС», как того требует Технический регламент Таможенного союза. А без ПТС машина – кусок железа на колесах, передвигаться на таком автомобиле нельзя.

Чтобы на ввезенный автомобиль получить ПТС, в таможенный орган необходимо представить разрешительные документы, подтверждающие соответствие автомобиля требованиям Техрегламента. К таким документам относятся свидетельство о безопасности конструкции транспортного средства (СБКТС) и одобрение типа транспортного средства (ОТТС), о котором мы уже говорили. Данные документы выдаются аккредитованными органами по сертификации.

Ясно, что ничего не ясно

Во Владивостоке единственная организация, устанавливающая бортовые модули системы «Эра-ГЛОНАСС», это ООО «Навигационные информационные системы». Но, как рассказал «В» управляющий этой компанией Денис Башинский, на 15 января еще ни один автовладец не обратился к ним за установкой бортового модуля на свою машину.

– Сегодня на Дальнем Востоке интереса к системе «Эра-ГЛОНАСС» у производителей отечественных автомобилей нет: с ними давно уже заключены договоры и эта система устанавливается на российские авто больше года. Интерес к ней возник только у продавцов авторынка «Зеленый Угол» во Владивостоке, которые привозят машины из Японии. Но они на данный момент установить эту систему на ввозимые авто не могут. Потому что завод-изготовитель не отправляет аварийный модуль для установки на какую-нибудь «Хонду-СРВ» или «Тойоту РАВ-4» выпуска 2011 или 2012 года, – рассказал «В» Денис Башинский. – Я эти приборы хочу заказать, но мне их не дают даже на склад. Потому что каждый прибор должен прошиться под определенную марку транспортного средства. Думаю, что в течение января появятся поправки в техрегламенте, которые остановят ажиотаж вокруг системы «Эра-ГЛОНАСС» в плане японских машин. Чтобы наши люди не тратили деньги зря. Это во-первых. Во-вторых, я не знаю, по какой причине и на каком основании таможня не выдает ПТС на ввезенные машины. Хотя еще недавно выдавали. Например, нам сказали дождаться поправок к регламенту. И когда они будут приняты, соответственно, будут изготавливаться универсальные устройства для установки на ввозимые бэушные машины из Японии. Но по поводу универсальности этого прибора лично у меня очень большое сомнение. Терминалы, установленные, например, не в то место, не под тем углом или на машину, которая не прошла краш-тесты, в случае ДТП будут показывать полную чушь. Поэтому ввозимые автомобили однозначно должны пройти краш-тесты, либо необходимо сделать универсальный протокол, определяющий установку аварийного модуля на импортный автомобиль.

По словам Дениса Башинского, сегодня никто во Владивостоке не знает, в каком месте бэушных импортных автомобилей надо правильно устанавливать этот терминал. Тем не менее, если у его фирмы на руках будет универсальный протокол, Башинский этот прибор установит и даст справку, что модуль с конкретным номером сертифицирован под систему «Эра-ГЛОНАСС» и установлен на конкретной машине с конкретным номером двигателя и цветом кузова. И поскольку таможня не просит, чтобы установленный на машине прибор аварийного оповещения реально работал, то есть был подключен к единой справочной службе системы «Эра-ГЛОНАСС», то автовладельцы после установки модуля должны получать ПТС без проблем.

Сегодня установка бортового модуля стоит 22 тысячи рублей и не требует гарантийного обслуживания. Аварийную кнопку можно поставить куда угодно – на приборных панелях японских авто много заглушек, вынимай и устанавливай. Внешний вид салона кнопка SOS не испортит.

Что касается авторынка «Зеленый Угол», то внедрение системы «Эра-ГЛОНАСС» на данный момент не отразилась на его деятельности: зимой на «Зеленке» затишье, как в будни, так и в выходные дни. Тем не менее здешние коммерсанты надеются, что проблема с выдачей ПТС на ввозимые автомобили из Японии позитивно скажется на их бизнесе и заставит потенциальных покупателей обратить внимание на их застоявшийся товар. Машины, которые здесь выставлены на продажу, ввезены в Россию до 1 января 2017 года и своевременно получили паспорт транспортного средства.