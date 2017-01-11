Эффект от «ремонтного» ОСАГО появится через 9 месяцев

Если закон о натуральном (его еще называют «ремонтным») возмещении в ОСАГО будет принят 1 марта 2017 года, заработать в полную силу он сможет не раньше середины года, а эффект от реформы проявится через девять месяцев. Об этом на совещании в Совете Федерации сообщил заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

– Самим страховым компаниям нужно еще определенное время на разворачивание этой системы – на заключение договоров со станцией техобслуживания, более четкое прописывание, кто за что отвечает, какие меры будут приняты в случае неисполнения обязанностей, – приводит слова Чистюхина портал Banki.

Учитывая нарастающую тенденцию по убыточности ОСАГО, Банк России считает необходимым скорейшее принятие закона.

Напомним, что законопроект о замене денежных выплат в ОСАГО ремонтом машины принят Госдумой в первом чтении 14 декабря. Ко второму чтению ЦБ предложил в документ ряд поправок, которые, в частности, оговаривают случаи, когда выплата все-таки будет в деньгах. Ответственность за срок и качество ремонта, как предполагается, будет нести страховщик.

Поправки ЦБ также предполагают, что автосервис для ремонта машины после ДТП будет выбирать сам автовладелец, но из предложенного страховщиком списка. Если потребитель хочет ремонтировать авто на станции не из списка, это будет возможно только в рамках гражданско-правовой договоренности между страховой компанией и автовладельцем, уточнил Чистюхин.

– Потребитель на этом настаивать не сможет, – подчеркнул зампред ЦБ.

Как отмечается, реформа выплат в ОСАГО задумана ради преодоления убыточности этого вида для страховых компаний, которая приводит к недоступности для граждан полисов в ряде регионов. Ранее Российский союз автостраховщиков оценил предполагаемый ущерб от мошенничества в ОСАГО в 40 млрд рублей в 2016 году.