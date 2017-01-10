В тайге пройдет генеральная уборка

Почти 115 гектаров территории «Земли леопарда» очистят от накопленного в прошлом веке мусора. В ходе рекультивации сразу несколько участков заповедных земель будут освобождены от развалин заброшенных военных поселений и старых свалок, что позволит вернуть местному лесу первозданный вид, сообщила пресс-служба нацпарка.

Рекультивация – ликвидация экологического ущерба на загрязненных территориях. Этот процесс особенно актуален для национального парка «Земля леопарда», территория которого с начала прошлого столетия испытала на себе агрессивное вмешательство человека в дикую природу. Небольшая часть леса здесь была уничтожена для строительства военных полигонов, поселений, складов ГСМ и организации свалок. Позже люди забросили эти объекты, однако величина нанесенного природе ущерба не позволяет ей самостоятельно восстановиться.

В ходе генеральной уборки Уссурийской тайги специалисты компании-подрядчика демонтируют старые постройки и ликвидируют свалки твердых бытовых отходов. Работа организуется сразу в восьми горячих точках, пострадавших в прошлом от хозяйственной деятельности человека.

Всего предстоит вывезти и утилизировать более 7000 тонн металлолома, фрагментов разваливающихся построек, различного мусора в виде остатков ГСМ и мотков колючей проволоки, которые являются прямой угрозой для обитателей «Земли леопарда». После этого на очищенных участках будет восстановлен плодородный слой почвы и создан растительный покров из смеси различных трав.

Постепенно после рекультивации природа оживет, сюда смогут вернуться животные: насекомые, птицы, мелкие млекопитающие, копытные, а за ними и краснокнижные кошки.