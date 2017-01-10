Тайфун подарил отсрочку

Приморцы, проживающие в районах, пострадавших минувшим летом от тайфуна «Лайонрок», получили отсрочку от призыва на военную службу на полгода, сообщила пресс-служба края. Об этом стало известно на селекторном совещании Минобороны, посвященном итогам завершившейся осенней призывной кампании 2016 года.

Согласно указаниям Генерального штаба, те граждане, чьи семьи полностью или частично потеряли жилье в результате наводнений, могли призваться на военную службу осенью 2016 года только в случае их письменного согласия.

Отсрочкой в Приморском крае воспользовались 20 призывников из Кавалеровского и Ольгинского районов.

В целом же на совещании было отмечено, что, несмотря на ЧС, призывная кампания в крае прошла успешно. План по осеннему призыву в Приморье выполнен в полном объеме – на военную службу призвано 1915 молодых людей. Число призывников, признанных по состоянию здоровья годными к военной службе, в регионе составляет 76 процентов.

Следующий призыв стартует 1 апреля 2017 года и продлится до 15 июня.