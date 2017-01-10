Крещенские морозы, китайские морозы… Зима!

Декабрьские оттепели в Приморье завершились окончательно и бесповоротно, сообщил портал Примпогода. На смену комфортной погоде пришли морозы – крещенские, а за ними придут и китайские…

Январь, как говорят специалисты Примгидромета, будет холодным и малоснежным.

Согласно предварительному прогнозу синоптиков, в январе средняя месячная температура воздуха в Приморье составит -17…-22 °C, на побережье края -8…-13 °C, что около средних многолетних значений. Ночью ожидается температура -24…-29 °C, временами -17…-22 °C, в отдельные ночи в горных районах -30…-35 °C.

Во Владивостоке среднемесячная температура воздуха составит около -13 °C, что также близко к норме. Ночная температура в краевой столице прогнозируется -15…-20 °C, временами -8…-13 °C.

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