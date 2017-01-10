Грядет переселение народов?

В Государственной думе России на этой неделе «правительственный час» посвятили демографической ситуации на Дальнем Востоке. С докладом на злободневную тему выступил министр РФ по развитию Дальнего Востока Александр Галушка.

Как отметил министр, по сравнению с 2015 годом отток населения с Дальнего Востока сократился в 1,8 раза и в 2,9 раза по сравнению с 2014 годом.

– За 25 лет ничего подобного на Дальнем Востоке не происходило, – приводит слова главы Минвостокразвития пресс-служба ведомства.

По словам Александра Галушки, стоит задача не просто сократить отток людей с Дальнего Востока, необходимо увеличить численность населения на территории тихоокеанской России.

Глава Минвостокразвития напомнил, что специалистами ведомства разработана концепция демографического развития Дальнего Востока, которая фиксирует две цели: к 2020 году полностью остановить отток населения, а к 2025-му увеличить численность населения Дальнего Востока с сегодняшних 6,2 до 6,7 млн человек.

Документ, направленный на подпись к председателю правительства Дмитрию Медведеву, содержит специальные меры по повышению рождаемости на Дальнем Востоке. Это, например, целевые налоговые льготы дальневосточникам, родившим второго, третьего ребенка. Кроме того, предусмотрены прицельные меры по снижению смертности на Дальнем Востоке. Это, в частности, борьба с туберкулезом, младенческой смертностью и сверхсмертностью среди мужчин трудоспособного возраста.

Также заработавший в 2016 году закон о «дальневосточном гектаре» станет еще одним стимулом для переезда россиян в регион.

Напомним, что с 1 июня закон применялся в девяти пилотных дальневосточных муниципалитетах, а с 1 октября закон стал работать на территории всех дальневосточных регионов. Свой гектар стали получать жители макрорегиона.

– На сегодняшний день уже более 30 тысяч дальневосточников обратилось за получением «дальневосточного гектара». И что очень важно, 3,5 тыс. жителей Дальнего Востока, пройдя полностью эту принципиально новую процедуру получения земли без административных барьеров, уже оформили право безвозмездного пятилетнего пользования земельным участком, – подчеркнул Александр Галушка. – Люди берут землю прежде всего для строительства дома и ведения сельского хозяйства. В этой связи систематизированы возможные меры государственной поддержки граждан, получающих землю на Дальнем Востоке. Таких мер 35. Они связаны с возможностью получения гранта на ведение фермерства, квоты на древесину для строительства дома, лизинга сельхозтехники и так далее.

Александр Галушка привел данные опроса ВЦИОМ, проведенного в декабре 2016 года. Исследования показали, что 14 % россиян хотят получить землю на Дальнем Востоке: 6,5 % ответили твердое «да», еще 7,5 % – «скорее всего да».

– Даже 6,5 % – это 10 млн человек, и по отношению к 6,2 млн человек, которые проживают сейчас на Дальнем Востоке, это весьма немало. Интерес сейчас есть, и он значительный, – комментирует глава Минвостокразвития.