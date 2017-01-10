Заболеваемость регистрируется ниже уровня эпидемического порога на 37 процентов. Всего с начала эпидемического сезона (с ноября прошлого года) в крае диагноз «грипп» был поставлен менее сотни раз, причем в половине случаев были обнаружены вирусы гонконгского гриппа – А(H3N2). Во всех остальных случаях заболевшим ставился диагноз «ОРВИ». Во Владивостоке заболеваемость регистрируется также ниже эпидемического порога среди совокупного населения на 65 %.
Грипп не пустили за порог
Автор : Отдел новостей «В»
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