Гражданам КНР подавай мороженого. Приморского

Приморские компании в прошлом году увеличили производство мороженого до пяти тысяч тонн.

Росту объемов выпуска способствовал большой спрос на холодное лакомство в Китае – туда из Приморья поставлено около 700 тонн мороженого, сообщила пресс-служба края.

В Шанхае, Харбине, Суйфэньхе жители Поднебесной с удовольствием поедают приморское мороженое. Дело в том, что продукция из российского сырья по качеству превосходит импортную, при этом в четыре раза дешевле иностранных аналогов. Арсеньевский молочный комбинат и Фабрика мороженого (г. Владивосток) производят свою продукцию из натурального сырья, закупаемого у сельхозпроизводителей Приморья. В прошлом году предприятия увеличили закуп молока на 12,5 % – до 45 тысяч тонн.

Напомним: в 2015 году марки «Чарли» и «Париж» владивостокского предприятия «Фабрика мороженого» удостоены звания лауреата на Всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России».