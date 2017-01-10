У кошек, коров и пчел появятся чипы

С 2018 года в России будет создана единая система идентификации домашних и сельскохозяйственных животных. Уникальные идентификационные номера (УИН) присвоят и коровам, и кошкам, и домашней птице, и даже искусственно разводимой рыбе.

Приказ об этом уже издан министерством сельского хозяйства и сейчас по поручению вице-премьера России Аркадия Дворковича ведомство совместно с Минэкономразвития и Минфином должно разработать план внедрения идентификации.

«Ветеринарные правила идентификации и учета животных сейчас находятся на согласовании. Реализацию этих мер поручат регионам», – цитируют «Известия» специалистов Минсельхоза.

Идентификация будет касаться как скота (коров, лошадей, овец и т.д.), так и домашних питомцев (собак и кошек). Все они получат 15-значный номер.

Согласно проекту приказа Минсельхоза, маркировать можно будет как одно животное, так и группу. Например, в случае с пчелами – всю пасеку разом.

Первичную регистрацию необходимо провести в первые три месяца после рождения животного или его ввоза в Россию. В специально созданной для этих целей федеральной государственной информационной системе будут храниться сведения об уникальном номере животного, о предках, потомках и продуктивности животного, о его виде, породе, масти, внешнем виде, дате рождения (ввоза), месте рождения, о перемещениях животного, его болезнях, пороках развития…

Разрешено использовать любое удобное средство маркирования. Это могут быть визуальные (бирка, татуировка, тавро, кольцо, ошейник), электронные (речь идет о вживлении содержащих информацию чипах), смешанные (сочетание визуального и электронного) и иные средства маркирования.

Процесс маркировки пройдет в два этапа. С 1 января 2018 года приказ вступит в силу для крупных животных, а с начала 2019 года – для мелкого рогатого скота (овец и коз), собак и кошек, домашней птицы, пушных зверей и кроликов, пчел, рыб. В проекте не указано, надо ли маркировать животных, родившихся раньше, чем приказ вступит в силу.