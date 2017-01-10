Обитатели океанариума

Один из январских выходных посвятил поездке в Приморский океанариум. Там есть что посмотреть, чему удивиться и что совершенствовать. Но рассказать хочется о другом впечатлении – о посетителях и, в частности, их детях.

С тем, что дети – это святое и все лучшее им, тяжело спорить. Однако и от возведения этих простых истин в абсурд следует воздержаться. Если ребенок ведет себя дурно, его стоит одернуть. Это наравне с балованием и защитой является такой же привилегией мам и пап. И даже их обязанностью.

Я понимаю, что ребенок – существо незлое. По крайней мере, незлонамеренное. Но разумом он уже обладает, а следовательно, поддается обучению.

Если чадо активно лезет на экспонат, его не надо подсаживать. Он вполне способен нанести этому экспонату вред. Да и себе тоже. Лучше всего держать наследника за ладонь и не отпускать дальше расстояния вытянутой руки. Так вы его еще и не потеряете.

Если дитя начинает бегать, прыгать, кричать и проказничать, не стоит умиляться его подвижностью и остроумием выходок. Это сильно мешает остальным посетителям, пришедшим посмотреть на тюленей и морских котиков, а не на акробатическую самодеятельность.

Если ребенок стучит по аквариуму, пытаясь вывести из дремы сома Солдатова, не следует присоединяться к этому действию. Все-таки родители должны руководить ребенком, а не он ими.

И такая ситуация характерна для всего остального: кино, театра, кафе и ресторана. Сидишь в приличном заведении, ведешь разговор, а мимо то и дело проносятся дети. В пятнашки играют или же просто бесятся. А что им скажешь – они же дети. Только повысь на них голос – родители сразу бросятся на их защиту. С одной стороны, понимаешь: и сам бы бросился, будь в такой ситуации. Но, с другой стороны, хочешь ты с компанией сходить в ресторан – куда деть ребенка? Ну, конечно, взять его с собой в ресторан, где почти все посетители пьют, – самое очевидное решение. Если в океанариуме наличие детей полностью оправданно, то в ресторанах им делать до определенного возраста нечего.

Складывается такое ощущение, что сейчас в умах многих молодых родителей властвует детоцентризм – все для ребенка. Естественно, для своего. Ведь только чужие дети могут быть хулиганами и еще бог знает кем. Свое же дитя является херувимчиком. И потому ему простительны шалости. Пусть они и очень сильно раздражают других людей.