Новая напасть на педагогов – сетевой троллинг?

Интернет стирает грани между общением учеников, учителей и родителей. Личную страничку или блог в сетях сейчас имеет практически каждый педагог, а группы в WhatsApp и онлайн-собрания уже давно перестали быть всем в диковинку.

С одной стороны, новейшие технологии работают на пользу учителю, экономя его время и физические силы, а с другой – оборачиваются против него виртуальной травлей со стороны как учеников, так и их родителей.

Не секрет, что виртуальные родительские собрания часто переходят в публичную порку педагога, сообщает портал Рedsovet со ссылкой на MK.RU. Подобное поведение учеников и родителей уже имеет название, данное британским профсоюзом учителей, – teaching internet bulling (сетевая травля учителей). Ей профсоюз и объявил беспощадную войну.

О наличии проблемы в Британии объявили сразу же, получив данные опроса, проведенного среди 1188 британских учителей. Из них более половины считают поведение родителей своих учеников в Интернете недопустимым. Кроме того, 15% опрошенных заявили, что страдают от негативного обсуждения своей личности в соцсетях.

Достоинства и недостатки учителей всегда обсуждались учениками и их родителями любой страны, и жаловались родители на учителей всегда – директору или в вышестоящие организации. Сейчас социальные сети выплескивают на поверхность все, что писалось тайно или не для прочтения всеми. Ну и покопаться в виртуальном деле учителя желающих достаточно.

Британский профсоюз учителей обратился к своим педагогам, призывая их быть чрезвычайно внимательными к вопросам конфиденциальности в соцсетях и не принимать запросы от учеников, выпускников и их родителей.

Вероятно, российским педагогам стоит прислушаться к такому совету.