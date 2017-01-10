Тюлени облюбовали бухту Опасную

У берегов Лазовского заповедника наблюдаются массовые лежбища ларг, с началом холодных месяцев эти морские млекопитающие мигрируют с севера на юг.

Именно в эти дни – в середине зимы – научные сотрудники, как сообщила пресс-служба Лазовского заповедника, проводят учет численности тюленей ларг. Вдоль морского побережья заповедника есть четыре места, где ларги устраивают массовые лежбища во время сезонной миграции. В это время их и пересчитывают специалисты.

Более всего тюлени любят устраивать лежбища в бухте Опасной, на островах Бельцова и Опасном, а также на мысе Камбальном.

По словам научных сотрудников, если в один из дней в конце ноября на лежбище у мыса Камбального они насчитали 82 особи, то в конце декабря обнаружили скопление более чем сотни морских млекопитающих. А в пиковые дни миграции численность морских животных достигает двух сотен.

Тюлени ларги мигрируют два раза в год. В октябре – декабре от берегов Сахалина, Татарского пролива они перемещаются в сторону залива Петра Великого. Многие из них проводят зиму у островов и побережий Дальневосточного морского заповедника. Здесь весной появляются на свет детеныши ларги. А в мае – июне тюлени мигрируют обратно в северном направлении. В скором времени – буквально через пару недель – ларги начнут появляться и недалеко от Владивостока, а в конце февраля – марте наверняка появятся первые пациенты в центре реабилитации «Тюлень», что в Тавричанке, ведь именно в это время новорожденные ларги часто отбиваются от мам…

Ларга, или пестрая нерпа, – вид, находящийся в близком родстве с обыкновенным тюленем и имеющий схожую с ним внешность. У них светлая, пестрая окраска меха, сверху с темными пятнами, а снизу белесая или серебристая.