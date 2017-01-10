Старушки подались в аферистки

В Артеме вынесен приговор в отношении двух пенсионерок, признанных виновными в совершении серии мошенничеств.

Как сообщили в пресс-службе краевого УМВД РФ, в дежурную часть стали поступать заявления местных жителей. Граждане сообщали, что неизвестные дамы, представляясь сотрудниками администрации Артема, входили в доверие к потерпевшим, обещая оказать содействие в приобретении квартир по заниженным ценам. Однако, получив денежные средства, больше на связь не выходили. Таким образом мошенницы завладели деньгами на сумму свыше 6 млн рублей.

Следователем отдела МВД России по городу Артему было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». По подозрению в совершении преступлений полицейские задержали двух жительниц края. Женщины дали признательные показания. В отношении задержанных была избрана мера пресечения заключение под стражу.

В ходе следствия доказана причастность обвиняемых к восьми эпизодам противоправной деятельности.

Артемовский городской суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил 71-летней женщине 5 лет 3 месяца лишения свободы c отбыванием наказания в колонии общего режима, ее 65-летней подельнице – 4 года лишения свободы условно.