«Щедрый вечер» под старый Новый год

Традиционные для святочных дней рождественские развлечения ждут сегодня всех желающих во Дворце культуры железнодорожников.

Здесь развернется организованный центром украинской культуры «Горлица» «Щедрый вечер» – рождественский фестиваль. Всех гостей ждут выступления фольклорных ансамблей, ярмарка сувениров и выставка блюд украинской кухни. А большой гала-концерт начнется в 16 часов и подарит всем собравшимся целое ожерелье народных русских и украинских песен и плясок. В концерте примут участие фольклорные коллективы со всего Приморья.