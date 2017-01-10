«Щедрый вечер» под старый Новый год

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Январь, 14 суббота
07:23
Рассмотрение дела охранников Пушкарева во Владивостоке затягивается Эксклюзив
07:23
Приморцы просят у президента отменить пошлину на ввоз японских авто
07:23
Дневник парня: Бег - наше все! Эксклюзив
06:06
Двое мужчин похитили и сожгли сына бизнесмена
05:21
Криминальный дуэт сбывал наркотики "на раз"
04:04
Мужчина два года насиловал свою 7-летнюю падчерицу
03:27
Мужчина купил несуществующий снегоход более, чем за 460 тысяч рублей
02:02
Бытовая ссора могла закончится трагедией
01:21
Доктор Лиза опознана среди жертв катастрофы Ту-154
00:06
Фильм «Викинг» стал первой российской картиной в топ-10 мирового проката‍
Январь, 13 пятница
23:03
Госпродагентство Приморья снижает цены
22:33
Владивостокцы получают бесплатные юридические консультации в центральной библиотеке им. Чехова
21:02
Сенатор: Энерготарифы – одна из самых «кричащих» проблем Дальнего Востока
20:20
Школьников Владивостока приглашают принять участие в конкурсе «Ещё раз про любовь»
19:01
Молодежный ресурсный центр учит подростков приморской столицы противостоять наркотикам
18:21
Недоступная для приморцев рыба Фото
18:08
Самые актуальные события на VladNews за 13 января
17:54
Владивостокская певица таинственно умерла в Москве
17:43
Ученые превратили мышей в агрессивных хищников
17:34
Выходные во Владивостоке будут теплыми, но снежными
17:30
В Приморье едва не ослепшего инвалида заставили платить за три операции Эксклюзив
16:51
Водитель в алкогольном опьянении устроил страшную аварию в Приморье
16:42
Минтруд: Приморье начало 2017 год с лидерства по зарплатным долгам Эксклюзив
16:42
Экологический туризм станет трендом 2017 года в Приморье
16:31
Мастер-класс по купанию в ледяной воде состоится во Владивостоке
16:21
Видео инцидента между скорой и автоледи на Камчатке появилось в Сети Видео
16:10
Турнир по дворовому хоккею на кубок главы города Игоря Пушкарёва продолжается
15:59
Жительница Приморья 12 лет прожила с инородным телом в спине Фото
15:48
Стол на старый Новый год 2017: щедрый ужин, рецепты
15:24
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15:21
В России хотят сделать "солнечные дороги"
15:16
Администрация Владивостока приглашает научиться кататься на коньках
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Традиционные для святочных дней рождественские развлечения ждут сегодня всех желающих во Дворце культуры железнодорожников.
«Щедрый вечер» под старый Новый год

Здесь развернется организованный центром украинской культуры «Горлица» «Щедрый вечер» – рождественский фестиваль. Всех гостей ждут выступления фольклорных ансамблей, ярмарка сувениров и выставка блюд украинской кухни. А большой гала-концерт начнется в 16 часов и подарит всем собравшимся целое ожерелье народных русских и украинских песен и плясок. В концерте примут участие фольклорные коллективы со всего Приморья.

Автор : Отдел новостей «В»

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