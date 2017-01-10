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Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде

Сотрудник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю Алексей Пузанов вынес из огня шестерых воспитанников частного детского сада и воспитательницу.
Пограничник, спасший детей из горящего дома, представлен к госнаграде

…ЧП произошло 4 января около 15 часов в районе станции Угольной. Проезжая на своем автомобиле по улице 3-й Шоссейной, Алексей заметил горящий двухэтажный дом за зеленым забором из гофрированного листового металла. Черный дым столбом поднимался к небу, языки пламени уже добрались до второго этажа, но пожарных поблизости не было. Судя по всему, деревянное строение было обречено. Рядом стояли люди, кто-то из собравшихся у забора фотографировал пожар мобильным телефоном. А на заборе была вывеска «Ясли-сад»… В раскрытом окне второго этажа металась женщина, звала на помощь…

Не теряя времени, мужчина подбежал к дому. Надо было спасать людей, но лестницы не было, а выход из здания уже задымлен. Уговорил воспитательницу сбрасывать ребятишек ему на руки одного за другим. Он ловил детей и передавал их своему брату Евгению и стоящим рядом людям. Малышей, самому старшему из которых нет даже двух лет, относили в машину, где они дожидались приезда «скорой» и родителей. Всего было спасено шестеро воспитанников.

– Все случилось настолько быстро, что раздумывать было некогда. В памяти зафиксировались лишь какие-то отдельные мгновения. Дети были маленькие, легко одетые, чумазые от копоти. Но никто из них не плакал, они даже не успели испугаться, – вспоминал Алексей через несколько дней.

Когда дети были спасены, от соседей принесли приставную лестницу, по которой Алексей вместе с братом спустили на землю воспитательницу, уже терявшую сознание от едкого дыма. Чтобы проверить, не остался ли кто-нибудь еще в горящем здании, Алексей поднялся на второй этаж. Едва он покинул помещение, рухнула пылающая крыша…

После того как детей забрали родители, Алексей уехал, при этом он даже не сказал, как его зовут. Его имя станет известно только когда история на пожаре попадет в СМИ. А через несколько дней выяснится, что ребятишек спас 39-летний прапорщик Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю, отец двоих детей.

9 января на торжественном собрании начальник Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю генерал-лейтенант Николай Гусев поблагодарил Алексея Пузанова за самоотверженный поступок и вручил в подарок именные часы. Как сообщил «В» представитель пресс-группы Погрануправления, военнослужащий будет представлен к государственной награде – медали «За спасение погибавших».

Как стало известно «В», прокуратура Приморского края начала проверку по факту пожара в центре развития «Детская академия» в пригороде Владивостока. Ведомство даст оценку соблюдению прав детей на безопасные условия обучения и воспитания в частном дошкольном учреждении.

– В рамках надзорных мероприятий специалисты проверят состояние работы по обеспечению пожарной безопасности на территории указанной организации, а также дадут оценку эффективности мер, ранее принимавшихся контролирующим органом при осуществлении государственного пожарного надзора на данном объекте.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии комплекса мер прокурорского реагирования, – сообщила представителям СМИ старший помощник прокурора Приморского края Елена Телегина.

Справка «В»

В Приморье с 1 по 9 января 2017 года зарегистрировано 129 пожаров, в результате которых было травмировано 2 человека, погибло 4, спасено 30 человек. Так, 6 января в Находке при пожаре, произошедшем в доме в Почтовом переулке, пожарные спасли 15 человек.


Автор : Сергей КОЖИН

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