Пешеходам предложен виадук

Надземный пешеходный переход на улице Маковского в районе остановки общественного транспорта «Санаторий «Амурский залив» отремонтирован и открыт для движения пешеходов, сообщили в пресс-службе мэрии.
Строители смонтировали стальную балку, железобетонные плиты пролетного строения, леерное ограждение, выполнили устройство новой опоры лестничного схода взамен поврежденной, отремонтировали сколы и трещины бетонных поверхностей виадука специальными растворами, произвели окраску существующих конструкций, устройство асфальтобетонного покрытия лестничных сходов и площадок холодными смесями, уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока.
Кроме того, специалисты демонтировали светофор, который регулировал движение транспортных и пешеходных потоков, а также установили бетонные блоки, разделяющие встречные потоки автотранспорта.
Автор : Отдел новостей «В»
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Надземный пешеходный переход на улице Маковского в районе остановки общественного транспорта «Санаторий «Амурский залив» отремонтирован и открыт для движения пешеходов, сообщили в пресс-службе мэрии.