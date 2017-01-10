Пешеходам предложен виадук

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Надземный пешеходный переход на улице Маковского в районе остановки общественного транспорта «Санаторий «Амурский залив» отремонтирован и открыт для движения пешеходов, сообщили в пресс-службе мэрии.

Строители смонтировали стальную балку, железобетонные плиты пролетного строения, леерное ограждение, выполнили устройство новой опоры лестничного схода взамен поврежденной, отремонтировали сколы и трещины бетонных поверхностей виадука специальными растворами, произвели окраску существующих конструкций, устройство асфальтобетонного покрытия лестничных сходов и площадок холодными смесями, уточнили в управлении дорог и благоустройства администрации Владивостока. Кроме того, специалисты демонтировали светофор, который регулировал движение транспортных и пешеходных потоков, а также установили бетонные блоки, разделяющие встречные потоки автотранспорта.

Автор : Отдел новостей «В»

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