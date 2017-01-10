Студент на день

Примерить на себя амплуа студента сможет каждый выпускник школы, который придет 21 января на день открытых дверей в ДВФУ.

Будущим абитуриентам расскажут все о жизни и учебе в вузе, помогут выбрать профессию и вооружиться полной информацией для успешного поступления, сообщила пресс-служба ДВФУ.

Серия мероприятий в этот день начнется в 10 утра концертом коллективов Творческого центра вуза в студенческом центре. Первым шагом в выборе будущей профессии для старшеклассников станет посещение образовательной выставки всех школ университета, которая в течение дня будет работать в корпусе В. Здесь преподаватели подробно расскажут обо всех образовательных программах, их содержании, возможностях практики, стажировок и трудоустройства.

Сколько бюджетных мест выделено в 2017 году, когда подавать документы, какие необходимо выбрать предметы ЕГЭ – ответы на эти и другие вопросы о предстоящем наборе школьники и их родители получат на встрече с представителями приемной комиссии вуза, которая пройдет в «синем» зале (корпус В). Абитуриенты также узнают о проходных баллах и стипендиях, о том, как можно повысить свои шансы на зачисление, участвуя в предметных олимпиадах.

Для тех, кто уже определился с выбором и хочет больше узнать о будущей сфере деятельности, школы готовят больше сотни увлекательных мастер-классов, лекций, тренингов, деловых игр, конкурсов, встреч с успешными выпускниками и работодателями. Старшеклассники смогут смоделировать суд присяжных заседателей, опробовать на себе уникальный костюм для измерения 3D-кинематики движений человека, примут участие в мастер-классах по современному искусству, восточным языкам, клеточной биологии, конфликтологии…

Кроме того, школьники побывают в лабораториях испытания материалов и подводной робототехники, центре археологических исследований, примут участие в съемках в учебной телевизионной студии и узнают, над чем сегодня трудятся ученые в химических, физических и биологических лабораториях университета.