Популярный пляж приглашает на ледовую площадку

Каток в муниципальном парке культуры и отдыха имени Сергея Лазо на станции Санаторной приглашает жителей и гостей приморской столицы покататься на коньках.

Ежедневно с 10 до 20 часов гостей ждут отличный лед, хорошая музыка и горячий чай, сообщили в пресс-службе администрации города. Здесь также есть теплые раздевалки, прокат коньков и предоставляются услуги по их заточке. Взять коньки в прокат можно как для совсем маленьких посетителей, так и для взрослых – в наличии имеется весь размерный ряд коньков различных типов.

Стоит отметить, что каток в парке Лазо многие годы пользуется большой популярностью у горожан и гостей Владивостока. Здесь всегда с самого раннего утра и до позднего вечера можно увидеть любителей зимнего отдыха.

Кстати, цены остаются здесь прежними: взрослым день катания обойдется в 150 рублей, детям до 10 лет и пенсионерам – 50 рублей.