От хрустального мальчика до Булыги

«Другого Фадеева» покажет посетителям выставка в музее Арсеньева

«В память о Саше…» – так называется выставка, что открылась на днях в музее имени Арсеньева. Небольшая, но удивительно насыщенная, буквально изумляющая посетителей уникальными экспонатами, она выполняет особую задачу – становится своего рода машиной времени, помогает перенести в наш век писателя, известного в советском прошлом всем и каждому, но фактически забытого сегодня…

Александр Фадеев – трагическая фигура русской, советской литературы и совершенно уникальная личность, навсегда связанная с Владивостоком. Этот писатель может и должен стать таким же «брендом» нашего города, таким же манком и магнитом для туристов, как Владимир Арсеньев. Главное – вернуть память о нем и рассказать об этом человеке иначе…

– Выставка – это встреча с юным Фадеевым, – говорит куратор Вера Кавецкая, руководитель отдела исследований музея. – После того как в мае 1956 года прозвучал роковой выстрел (писатель свел счеты с жизнью), большинство публикаций о Фадееве (а мы, поверьте, просмотрели их немало) муссируют именно тайну его трагического ухода. И за этим как-то отошло в тень, растворилось все остальное, в том числе Владивосток – город, в котором прошли годы жизни Саши Фадеева, во время которых формировалось его мировоззрение, вызревал талант. Это очень печально. И мы решили вернуть Фадеева людям. Причем не того маститого литератора и администратора, который прошел свой мытарский путь, а мальчика, у которого все еще впереди…

Так, собственно, выставка и составлена – от разделов «Хрустальный мальчик» (Чугуевка, семья, каникулы – 1908–1918), «Соколенок» (Владивосток, учеба, друзья – 1911–1918) до «Булыги» (подполье, партизаны – 1918–1921). Если прочесть развешанные на стендах цитаты из писем самого Фадеева к Асе Колесниковой (первая любовь писателя), из воспоминаний учителя Фадеева Степана Пашковского, члена молодежной подпольной группы Зои Секретаревой, внимательно осмотреть представленные экспонаты, можно понять, как и из чего вырос, созрел и явился миру писатель, создавший «Разгром» и «Последнего из удэге»; литератор, который показал, что можно не пафосным, а человеческим, простым языком писать о смене эпох, о становлении новой идеологии, о революции…

– Мы показали основные места, связанные с именем Фадеева в нашем городе, – рассказывает Вера Кавецкая, – коммерческое училище (Саша был дружен со многими своими соучениками, его главный талант, как все отмечали, – именно талант дружить), дом Сибирцевых, где он жил у сестры матери – родной тети. Дом Ланковских (сегодня не сохранившийся: на его месте на пересечении улиц Набережной и Тигровой стоит гостиница «Азимут»), в котором разворачивалась романтическая история любви юного Саши к «зеленой» гимназистке Асе Колесниковой (она училась в гимназии № 1, воспитанницы которой носили форму зеленого цвета). И Народный дом – в нем под сценой печатались листовки, их Фадеев с друзьями расклеивал по городу.

Там же делались нелегальные паспорта, с которыми Саша и другие молодые адепты революции уходили в партизаны. Вся эта история Фадеева во Владивостоке жива, ее нужно помнить. Увы, большинством жителей города она забыта, как и само имя и даже творчество Фадеева, и нам хотелось этой выставкой вернуть владивостокцам память о прекрасном писателе.

В работе над выставкой мы использовали как фонды музея имени Арсеньева, так и нашего филиала в Чугуевке – литературного музея Фадеева. Конечно, экспозиция там сделана на совесть, многое закреплено, как говорится, на века, поэтому мы смогли привезти далеко не все, что хотелось бы, но тем не менее много интересных предметов и документов тут представлено. Например, письменный прибор из семьи Сибирцевых, подлинное сочинение – на «отлично» написанное! – Саши Фадеева, учебник литературы, принадлежавший учителю Саши Степану Пашковскому, сумочка работы XIX века (она принадлежала матери Фадеева Антонине Владимировне), стол с конспиративной квартиры Сергея Лазо, знамя «Лихим орлам Сучана», планшет соратника Фадеева по политической борьбе Алексея Луцкого, письмо сестры Фадеева Татьяны, акварели Аси Колесниковой, множество архивных фотографий.

Мы не ставили перед собой цель показать Фадеева – трибуна революции и идейного коммуниста, как его представляли в советское время. Мы показываем мальчика, который впитывал в себя все происходящее на изломе двух веков, старался разобраться в том, что творится и куда идти… Все, что Фадеев накопил за 19 лет проживания во Владивостоке, весь опыт его молодости – все это выплеснулось в «Разгром». Поэтому роману мы посвятили целый зал, оформленный работами Сергея Черкасова.

Сам заслуженный художник России Сергей Черкасов на открытии выставки вспоминал, как больше года, оставив живопись, работал только над созданием иллюстраций к «Разгрому»…

– Я много наблюдал за наездниками, чтобы достоверно передать движение всадника и лошади в рисунке, читал роман, причем в разных редакциях, – вспоминает маститый художник. – Помню, у меня было издание – одно из первых, избежавшее еще лап цензуры. И там финальная фраза звучит так: «Нужно было жить и исполнять свои обязанности как-то…», а затем цензоры убрали только одно слово – «как-то», но как поменялась тональность финала! В работе над иллюстрациями мне хотелось отразить всю многоплановость и человечность этого эпохального романа.

В залах, где проходит выставка, на большом экране, сменяя друг друга, идут два фильма: «Юность наших отцов» 1958 года, снятый по мотивам «Разгрома», и снятый в 80-х годах по одноименному рассказу фильм «Против течения».

– Эти фильмы будут использоваться в тех мероприятиях, что мы запланировали в рамках выставки, – говорит Вера Кавецкая. – К примеру, пригласим взрослую публику и подростков на «Сказки с молоком». Это будет вечер воспоминаний о юности Фадеева.

Разумеется, выставка заставит задуматься и о том, как вернуть из анабиоза литературный музей в Чугуевке. Дискуссии среди музейщиков о его будущем не утихают.

– Мое личное мнение, – говорит Вера Вячеславовна, – переносить его во Владивосток не надо, закрывать не надо. Но! Владивостоку нужен свой литературный музей, в котором Александру Фадееву должно быть уделено почетное и важное место. Кстати, с апреля мы начинаем проводить экскурсии по фадеевским местам Владивостока. В ходе этих экскурсий мы надеемся поднять интерес молодого поколения к самой личности Фадеева, что, в свою очередь, поможет вернуть интерес и к музею в Чугуевке. Хотелось бы верить, что туда юные приморцы снова будут приезжать целыми классами.