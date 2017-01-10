Европейский суд принял жалобу на арест главы Владивостока

Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу защиты главы Владивостока Игоря Пушкарева на его арест, состоявшийся 2 июня 2016 года.

Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката обвиняемого Александра Высоцкого.

– ЕСПЧ принял к рассмотрению нашу жалобу на решения Басманного суда Москвы о заключении Пушкарева под стражу и продлении ему данной меры пресечения. В жалобе мы указываем, что в ходе судебных разбирательств были нарушены права Игоря Пушкарева, – отметил защитник.

Жалоба была подана в конце августа. Сейчас она принята к исполнению.

Напомним: глава приморской столицы Игорь Пушкарев был задержан 1 июня 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе. В конце прошлого года Басманный суд продлил срок ареста мэра до конца февраля.

Как уже писал «В», адвокаты настаивают на отсутствии в действиях Игоря Пушкарева состава преступления, а в самом деле – на отсутствии ущерба. Тем не менее апелляционная жалоба, в которой адвокаты Игоря Пушкарева приводили новые доводы в пользу подзащитного, была отклонена.

Тем временем судебное заседание по делу охранников Андрея Пушкарева, брата главы Владивостока и гендиректора компании «Востокцемент», отложено из-за болезни судьи. Оно должно было состояться в среду, 11 января.

Как рассказали информационному агентству VladNews в пресс-службе суда, дату и время следующего судебного заседания назначит сам судья позже. Сроки пока неизвестны.

Напомним, что данное дело было возбуждено после поступления в полицию заявления от корреспондента программы «Честный детектив» Павла Брыкина о том, что на него якобы напали двое мужчин около здания приморского УФСБ во Владивостоке. Судмедэкспертиза была проведена через несколько часов после регистрации заявления в правоохранительных органах. Врач нашел у потерпевшего только 1-3-суточный небольшой синяк на левом колене.