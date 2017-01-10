В джазе только с девушкой

Четыре премьеры подготовила новая кинонеделя во Владивостоке

На большие экраны выходят мюзикл «Ла-Ла Ленд» о злополучной любви двух юных дарований, комедия «2+1», где главного героя ждет неприятный сюрприз с приставкой «киндер», еще одна комедия «Почему он?» о разных взглядах отца и дочери на идеального жениха, а также криминальная драма «Закон ночи».

«Ла-Ла Ленд» (16+)

Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

Первое, что надо знать об этом фильме, – он является одним из основных претендентов на премию «Оскар» за лучший фильм года. Второе, что просто необходимо знать, – это мюзикл. Жанр специфический. Зритель должен быть подготовлен, что большую часть времени герои поют. И третье – кино во многом посвящено американской фабрике грез – Голливуду. И тут присутствует вся атрибутика: иллюзии начинающих актеров, их робкие попытки пробить себе путь наверх, к славе, их восхождение, во время которого юношеские фантазии осыпаются, как листья, столкновение с суровой прозой жизни, завернутой в упаковку сказки. И, наконец, рвущаяся из всех щелей любовь к этому глянцевому миру. Чем-то лента напоминает прошлогоднюю комедию «Аве, Цезарь!», в которой братья Коэны спели очередной гимн Голливуду, и даже их злая ирония не смягчила приторность пения.

Фильм прежде всего подкупает своим обаянием, чувством стиля и уютной атмосферой какого-то вечного праздника, где все четко организовано, где красивые декорации и костюмы становятся главными действующими лицами, и даже самые драматичные события на этом фоне выглядят жизнеутверждающими байками.

«2+1» (12+)

Жизнь главного героя была легка и беззаботна ровно до тех пор, пока одна из его бывших не подкинула ему грудного ребенка. Решив, что такая проблема ему не нужна, он поехал искать мать малышки Глории. Но все сложилось иначе.

Данная комедия не является продолжением знаменитой французской ленты «1+1», как могло показаться зрителю. Оригинальное название «Завтра все начнется» превратилось в «2+1» исключительно благодаря расторопности прокатчиков. Фильмы связаны только тем, что главного героя в них играет Омар Си и оба сделаны во Франции.

«Почему он?» (16+)

Глава семейства вступает в противостояние с молодым и богатым парнем своей дочери. Плюсы парня в том, что он красавчик миллионер. Минусы же в том, что он неуправляемый, неуравновешенный, буйный, спонтанный, сексуально озабоченный, не следящий за языком прожигатель жизни. Отец дает жениху дочери несколько дней, чтобы тот показал свои хорошие стороны и, возможно, изменил мнение о себе.

«Закон ночи» (18+)

Действие происходит в Америке времен сухого закона. Главный герой картины, сын полицейского, зарабатывает бутлегерством, в результате чего он оказывается вовлечен в жизнь преступного мира.

Криминальная драма от Бена Аффлека, в которой снялись сам режиссер и целое созвездие актеров: Зои Салдана, Сиенна Миллер, Брендан Глисон и т.д.