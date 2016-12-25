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Можно ли победить в войне за тишину

Если законодательство несовершенно, а полицейские не всегда ответственны, ищите другие козыри
Можно ли победить в войне за тишину

Даже у такого позитивного события, как новогодние праздники, есть обратные, не очень приятные стороны. В их перечне – шум в соседних квартирах, когда вы уже вроде свое отгуляли, а окружающие продолжают шумно веселиться в пределах лестничной площадки или целого подъезда. Ключевое слово здесь «шумно». Существуют ли против этого «лома» эффективные приемы?

...Конфликт между Алексеем и Дарьей, живущими в одном подъезде, начался два года назад. Как часто до этого встречались соседи на лестничных пролетах, сейчас не скажет ни один из них. Теперь же они регулярно видятся на заседаниях административно-территориальной комиссии (АТК). Причина? Как следует из материала, представленного полицией и направленного в АТК Фрунзенского района, Алексей «допустил нарушение тишины и покоя граждан в многоквартирном доме в ночное время – использовал звуковоспроизводящее устройство, чем нарушил закон Приморского края об обеспечении тишины».

Поясним: поскольку комиссия рассматривает административное нарушение на основании представленного полицией материала, то в данном случае Алексей отвечает за шум в своей квартире в ночное время не вообще, а за нарушение тишины и покоя соседей в конкретные даты – тогда, когда к нему по жалобе соседки приезжала полиция.

Не поможет Инстаграм – доставай WhatsApp

По словам Алексея, он ничего не знал об обращениях Дарьи в полицию, о том, что были составлены и направлены на рассмотрение в АТК матераилы дознания. Причем, как утверждает Алексей, на одну из «шумных» дат его вину вовсе рассматривать невозможно, поскольку он якобы уезжал из города, в доказательство чего готов представить авиабилеты. А в другой день он, хотя и был в городе, ничего громче своего мобильника якобы не слушал.

Дарья пришла на разбирательство тоже не с пустыми руками. В качестве доказательства вины соседа выложила на стол распечатки из Инстаграма, куда Алексей недальновидно выложил фотографии с тусовки, которую он устроил в своей квартире, по ее словам, в одну из указанных в жалобе дат.

– Вы посмотрите, сколько у него звуковоспроизводящей аппаратуры: светятся, мигают дисплеи, мониторы, на столе диджейский пульт. А за окном между тем, как вы видите, глубокая ночь, – убеждала членов АТК Дарья.

Не убедила. Фотографии комиссия не сочла доказательством, поскольку они никак не датированы.

Дарья предъявила другие аргументы: переписку в WhatsApp, ленты СМС-сообщений – как хронику ее длительной борьбы за тишину.

– А вот здесь есть и даты, и время. Вот, пожалуйста, 2 часа ночи. Я ему пишу: гаси басы, выключай музыку, вызываю полицию, – пояснила девушка. И такая вот переписка, по ее словам, ведется практически каждые субботу и воскресенье в течение двух последних лет.

Представила Дарья и вахтерские журналы, в которых консьержки ведут учет посетителей, приходящих к жильцам, а также происшествий, случившихся в доме.

Нашлись в списке и гости, посещавшие квартиру Алексея в спорную ночь 29 октября (те самые выходные, на которые он пообещал представить авиабилеты). Следующая запись консьержки: вызов полиции, тут же – номер выписки из КУСП (книга учета сообщений о преступлениях, поступающих в полицию)…

А что слышно из-за вашей стены?

Тут следует заметить, что из-за характерного расположения и типа дома (жильцы в массе своей спасаются от духоты с помощью кондиционеров, а не открытых окон) практически никому из соседей, кроме Дарьи, Алексей своей музыкой не мешает. Дарье же особенно не повезло. Помимо того что жилье Алексея расположено как раз над ее квартирой, оно, по сути, не является квартирой: в свое время Алексей купил и переоборудовал под жилище нежилое помещение на техническом этаже.

– Вы поймите, его пол и мой потолок – это не что иное, как рифленое железо, – объясняла Дарья. – Говорила же ему: ставь нормальную звукоизоляцию. Даже помогала укладывать пол за свой счет частично. В результате ничего не было сделано нормально…

И тем не менее даже в этих обстоятельствах Дарья нашла соседку, подтверждающую «шумовые помехи» из квартиры Алексея. Женщина живет в другом подъезде этажом ниже, однако из-за того, что ее гостиная соединена несущей стеной с частью его жилища, а окна Алексея выходят на ту сторону, где у свидетельницы лоджия, клубная пульсирующая музыка хорошо слышна и в ее гостиной. Правда, она может от нее отгородиться, просто выйдя в другие комнаты и плотно прикрыв дверь.

– Если бы такой шум слышался не в гостиной, а в спальне, я бы тоже активизировалась, – призналась соседка.

Зато она, как бывший председатель местного ТСЖ, засвидетельствовала, что 2 года подряд в правление товарищества регулярно поступали заявления от Дарьи по поводу шума в соседней квартире. Члены комиссии тоже подтвердили: сигналы от Дарьи в полицию поступали неоднократно…

В результате любителя громкой музыки оштрафовали на две тысячи рублей: по тысяче за каждый подтвержденный факт нарушения тишины и покоя граждан. Если соседи обратятся в АТК с жалобами на него повторно, штраф возрастет до четырех тысяч.

Куда смотрит полиция?

Итак, доказать вину нарушителя удалось не без помощи «улик», представленных заявительницей, и показаний свидетельницы. А ведь, по идее, от Дарьи не требовалось никаких дополнительных усилий, кроме как обратиться в полицию! Там должны были принять ее заявление, сообщить номер КУСП. После этого полиция должна отправить заявителю ответ о проведенной работе, а в районную АКТ – выписку из КУСП с аналогичной информацией.

Однако, по словам председателя административно-территориальной комиссии по Фрунзенскому району Ирины Пинчук, из почти тысячи выписок из КУСП по фактам нарушения тишины за 2016 год, поступивших в АТК, только к 47 прилагались материалы дознания. То есть лишь в 47 случаях полиция провела надлежащую работу, опросила свидетелей или просто указала данные заявителя! Во всех остальных случаях полицейские лишь фиксируют факт звонка и вот такую «сырую» информацию отправляют на рассмотрение АТК.

И это еще Фрунзенский район, в котором нет гостинок. Ситуации в Ленинском и Первомайском районах Владивостока гораздо сложнее.

Сложность заключается еще и в том, что краевой закон о тишине не дает критерия допустимого шума. Для кого-то шум – это когда ребенок в верхней квартире пробежал, топоча ножками, а кто-то и перестановку всей соседской мебели не заметит…

Есть, правда, ГОСТы по децибелам, СанПиНы, соответствие которым измеряют специалисты спецаппаратурой. Но каких, скажите, специалистов можно вызвать после 22.00?

Получается, что даже с помощью полиции утихомирить разбушевавшихся соседей не удастся? Мы не согласны: при грамотном подходе и должном упорстве свои права отстоять возможно. Пример Дарьи – всем наука… 

Автор : Лика ТКАЧЕНКО

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