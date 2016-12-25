Дед Мороз подарил машину? Беги в ГИБДД!

Даже в новогодние праздники приморцы смогут зарегистрировать автомобиль и получить водительское удостоверение, сообщает краевая пресс-служба.
Регистрационно-экзаменационные подразделения Госавтоинспекции Приморья в период новогодних праздников будут принимать жителей края по вопросам регистрации транспортных средств, приема квалификационных экзаменов и выдачи водительских удостоверений.
4, 5 и 6 января считаются рабочими днями. В это время специалисты МЭО и МОРАС будут работать с 8 до 17 часов (перерыв с 12 до 13 часов). 7 и 8 января – выходные.
Напомним, что с помощью портала gosuslugi.ru можно без очередей записаться на удобное время в любое регистрационно-экзаменационное подразделение ГИБДД.
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