Внезапно в рождественский вечер…

Владивостокские поклонники классической музыки совершенно не задумываются, где им провести Рождество. Конечно, на концерте Александра Боргардта! Уже более 20 лет известный приморский музыкант, заслуженный артист России 7 января выступает в Большом зале Приморской филармонии, согревая звуками скрипки морозный зимний вечер…

– Как всегда, в этом году программа концерта «Рождественский вечер» будет состоять как из всеми любимых шедевров скрипичной музыки – произведений Брамса, Равеля, Дворжака, так и из малоизвестных публике произведений. Например, я исполню несколько пьес Александра Журбина, а также прекрасное, яркое, виртуозное и очень контрастное произведение современной музыки – Subito for violin and piano известного композитора Витольда Лютославского (subito означает «внезапно»), – рассказал Александр Боргардт. – Также традиционно прозвучит Бетховен – соната № 3 ми бемоль мажор. Она очень зимняя, рождественская, можно сказать, и обязательно украсит концерт.

Добавим, что также по традиции партию фортепиано исполнит лауреат международных конкурсов Елена Котельникова.