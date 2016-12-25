Сто лет прошло, а будто бы вчера…

Накануне православного Рождества антикварная галерея «РаритетЪ» открыла во Владивостоке выставку коллекционных рождественских открыток начала прошлого века. Многие из них были изданы более ста лет назад, встретить сегодня их аналоги почти невозможно.

Разумеется, все представленные экспонаты – подлинники. Несмотря на то что поздравления с Рождеством на них написаны на русском языке, география происхождения этих почтовых карточек довольно обширна. Помимо Российской империи они издавались в Германии, Австрии и Франции, а некоторые, особенно редкие, отпечатаны в Англии.

Например, уникальные почтовые карточки издательства «Рафаэль Так и Сыновья» – официального поставщика Ее Величества английской королевы с 1883 года. Именно это издательство первым стало изображать на открытках традиционные религиозные символы Рождества. Очаровательные детишки, ангелы, семейные сценки, зверушки, цветы и многое другое запечатлено на этих раритетных бумажных миниатюрах.

Известно, что сначала рождественские открытки в России были привозными, а собственные появились только в 1901 году. Автором самой первой, по одной из легенд, стал художник Николай Казарин. Позже миниатюрные картины писали Виктор Васнецов, Иван Билибин, Елизавета Бем и другие знаменитые русские художники. На стыке XIX-XX веков поздравительные открытки были необыкновенно популярны, их развешивали по дому, дарили друг другу и хранили долгие годы.

Уже больше сотни лет живут эти милые послания. Они преодолели свою мимолетную судьбу и пережили тех, кому были адресованы. Во Владивосток попали разными путями и в разное время, большинство экземпляров семьи сохранили с дореволюционной поры.

Выставка открыта до конца февраля.