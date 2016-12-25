Сто лет прошло, а будто бы вчера…

Разумеется, все представленные экспонаты – подлинники. Несмотря на то что поздравления с Рождеством на них написаны на русском языке, география происхождения этих почтовых карточек довольно обширна. Помимо Российской империи они издавались в Германии, Австрии и Франции, а некоторые, особенно редкие, отпечатаны в Англии.
Например, уникальные почтовые карточки издательства «Рафаэль Так и Сыновья» – официального поставщика Ее Величества английской королевы с 1883 года. Именно это издательство первым стало изображать на открытках традиционные религиозные символы Рождества. Очаровательные детишки, ангелы, семейные сценки, зверушки, цветы и многое другое запечатлено на этих раритетных бумажных миниатюрах.
Известно, что сначала рождественские открытки в России были привозными, а собственные появились только в 1901 году. Автором самой первой, по одной из легенд, стал художник Николай Казарин. Позже миниатюрные картины писали Виктор Васнецов, Иван Билибин, Елизавета Бем и другие знаменитые русские художники. На стыке XIX-XX веков поздравительные открытки были необыкновенно популярны, их развешивали по дому, дарили друг другу и хранили долгие годы.
Уже больше сотни лет живут эти милые послания. Они преодолели свою мимолетную судьбу и пережили тех, кому были адресованы. Во Владивосток попали разными путями и в разное время, большинство экземпляров семьи сохранили с дореволюционной поры.
Выставка открыта до конца февраля.