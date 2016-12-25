На поиски Синей птицы, подкрепившись молоком

​Литературные вечера «Сказки с молоком» в Музее города, что на Петра Великого, 6, расширили свой формат. Теперь чтение сказок дополняют песенные вставки, благодаря чему получается вкусный мини-спектакль. Первой такой сказкой стала «Синяя птица» Метерлинка.

Авторы проекта постарались предусмотреть все: чтобы музыкальная часть вступала, не перебивая чтеца, а художник заканчивал иллюстрацию точно в нужный момент.

– Мы даже высчитали, на какой ступеньке мне лучше сидеть, чтобы всем было видно и слышно, – делится режиссерским секретом Александра Ласинская (она исполняет рождественские песни). – А еще у меня синее платье. Так создается образ Синей птицы, на поиски которой отправились герои сказки.

По словам певицы, пока звучит сказка, зрители, особенно маленькие, испытывают очень сильные эмоции: у малышей даже слезы на глазах выступили, когда чтец описывал Душу матери.

– У меня самой в этот момент перехватило дыхание, – признается Александра. – Сказка очень хорошая, в ней понятным языком говорится о добре и зле. И главное, она объясняет, что счастье всегда рядом. Можно долго ходить, искать его, а, вернувшись, найти в собственном доме…

Музейный зал оформлен под стать сказке – в синих тонах, бумага для иллюстраций тоже синяя.

– Главное здесь – уметь рисовать быстро, ведь чтение эпизода, который нужно проиллюстрировать, занимает буквально пару минут, – рассказывает соавтор проекта художник Светлана Воронина. – Последовательность рисунков продумывается заранее, чтобы одно изображение логично становилось продолжением другого.

Когда сказка заканчивается, каждый маленький зритель может подойти к столу художника и попробовать самостоятельно нарисовать запомнившийся образ.

– Это своего рода арт-терапия, – объясняет Светлана. – К карандашам тянутся даже те малыши, которые до этого никогда не рисовали. Свои работы и картины художника можно забрать с собой на память, что ребята с удовольствием и делают.

Родители, которые приводят сюда детей не первый раз, уверяют, что теперь перед сном дети просят почитать им сказку и дать стакан молока, что почти что чудо: раньше напоить их молоком было проблемой.

– А мы с сыном Тихоном пришли впервые, хотя о «Сказках с молоком» слышали много раз, – признается Наталья Драгоманова. – Вечер был душевный, ребенок очень доволен, даже порисовал немного. Говорит, что так сказки слушать даже интереснее, чем мультики смотреть…

Ближайшие «Сказки с молоком» прозвучат в Музее города 7 января. Дети узнают про «Приключения Шустрика» из книги приморского писателя Владимира Тройнина (именно он, к слову, придумал праздник День тигра). А послушать сказку о Синей птице можно будет 14 января.

Справка «В»

Пьеса «Синяя птица» была написана Морисом Метерлинком в 1908 году. И сразу же была поставлена в Московском художественном театре.

Главные герои пьесы – дети Тильтиль и Митиль, которые отправляются на поиски Синей птицы, чтобы спасти внучку Феи Берилюны. Благодаря волшебной шапочке дети могут видеть души вещей, что помогает им в поисках. Произведение проникнуто глубокой идеей автора «быть смелым, чтобы видеть скрытое».



