Человечные ангелы Андрея Камалова

Настоящий подарок для истинных ценителей искусства сделал в предновогодние дни муниципальный музей современного искусства «Артэтаж». Здесь открылась выставка Андрея Камалова «Путь и вера».

– Каждый раз, когда зритель соприкасается с творчеством Андрея Камалова, он находит какие-то новые, ранее не открытые для себя грани человеческого бытия, – говорит куратор выставки, искусствовед, сын художника Георгий Камалов. – Его работы невольно погружают вас в некий диалог с самим собой, с автором, с персонажами его сюжетов. «Кто мы? Куда мы?», «Лунная дорожка», «Идущий по воде», «Путь», «Рыбак Андрей», «За Баушкой», «С водой», «SOS» – тема пути человека и его души, смысла жизни и бытия терзала сознание художника на протяжении всей его творческой биографии. В каждой из работ герои находятся в движении, в поиске, в пути…

На выставке представлено несколько великолепных графических серий. Например, «Братушки философы»: Бергсон, Шопенгауэр, Кант, Диоген, Конфуций, Чжуан-Цзы. Каждый из этих философов является родоначальником целого направления в постижении основ земного социума, а обращение к ним «братушки» можно понять как определение персонажей по отношению друг к другу. Они «братушки» по цеху: думают о вечном, страдают в несовершенном мире, ищут идеал, истину, гармонию, смысл жизни.

Размышления о Боге, ангелах, святых, о вечном, о смысле бытия и загадках человеческой души привели к появлению целой серии библейских мотивов в творческом наследии Андрея Камалова: «Рождество», «Воскресение», «Плоть от плоти», «Серафим», «Святой», «Ангел с яйцом», «Ангел и смерть на двоих», «Все мы в руце Божией», «Очевидец». Художник пристально и внимательно изучал Библию, Евангелие, жизнь Иисуса. В своих миниатюрах Камалов отразил главные вехи пути Христа: рождение, распятие, воскресение и праздник Пасхи, а также его неразрывную связь с Богородицей.

Камаловские ангелы пронзительно человечны, печальны, грустны, улыбчивы, доброжелательны, а представители земного населения, словно небожители, шагают по облакам и по воде аки по суху, преодолевая силу земного притяжения.