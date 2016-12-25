В светлый праздник хмурых туч не будет

Традиционная, без сюрпризов, погода ожидает Владивосток и Приморье в светлый праздник Рождества Христова.

– В регионе установилась привычная для первой половины января погода, – делится с читателями «В» предположительным фоновым прогнозом приморских синоптиков редактор сайта Примпогоды Алина Фирсова, – хотя, возможно, будет на пару градусов теплее обычного. Это вызвано прохождением над Дальним Востоком небольших фронтальных разделов со стороны Китая. Осадков и сильного ветра не ожидается.

Температура воздуха в дневные и вечерние часы во Владивостоке составит минус 6–8 градусов. Ночью и утром столбик термометра будет опускаться до минус 10–12 градусов. В крае на побережье местами днем и вовсе ожидается оттепель до плюс 2 градусов. В остальных районах температура составит 2–11 градусов со знаком минус. Ночью, понятное дело, будет прохладнее, а в горах Сихотэ-Алиня столбик термометра опустится до 30–32 градусов мороза.