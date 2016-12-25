Спасибо за гордую птицу!

Мэтр приморской живописи подарил читателям газеты «Владивосток» новую картину

Предновогодний номер толстушки «В» преподнес всем настоящий сюрприз. Сразу после выхода газеты мы начали получать благодарные звонки: читатели просили передать спасибо заслуженному художнику России Сергею Черкасову и редакции «В» за подарок – календарь с картиной одного из самых самобытных живописцев Приморья.

Предыстория такова: по нашей просьбе Сергей Михайлович любезно разрешил сфотографировать свою новую работу, полотно с символом 2017 года – ярким, гордым петухом – и использовать его для календаря.

Эта работа художника еще нигде не выставлялась, она была закончена буквально в день фотосъемки, и потому читатели «В» получили в подарок в прямом смысле слова эксклюзивную возможность полюбоваться творением Сергея Черкасова и повесить картину в своих домах.

К слову, взглянуть на другие работы мастера можно в «Новой галерее», что на улице Семеновской, 9в. Сегодня там представлена выставка пейзажей и натюрмортов Сергея Черкасова, а также фотографий, на которых художник запечатлен во время пленэров на берегу Японского моря, в тайге. Фотоработы выполнены издателем и другом художника Игорем Крюковым.