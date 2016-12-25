Празднуем Рождество вместе

Жителей и гостей приморской столицы приглашают на празднование Рождества Христова, которое состоится 7 января на центральной площади Владивостока.

Торжества начнутся ровно в полдень, уточняет пресс-служба администрации города. Горожан поздравят представители Владивостокской и Приморской епархии, после чего начнется праздничная концертная программа. Свое мастерство покажут любимые горожанами вокальные и хореографические коллективы, в том числе вокальный проект «Признание», шоу-балет «Мидэнс», ансамбль народной песни «Купола». Конечно, не обойдется и без традиционных рождественских песен и новогодних композиций.