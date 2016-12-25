Ледовые дружины покажут мужество отчаянных парней. И девушек

​До старта турнира по дворовому хоккею на кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева остались считаные дни. Уже готовы четыре хоккейные коробки, на льду которых сойдутся в баталиях 17 любительских команд.

Согласно прошедшей накануне Нового года жеребьевке все команды поделены на четыре группы. В первом этапе хоккеистам в каждой группе предстоит сразиться поочередно с тремя командами-соперниками. По результатам этих игр будут выявлены сильнейшие. Пройти во второй этап смогут лишь четыре ледовые дружины – по одной из каждой группы. Они-то и сразятся за главный приз турнира.

Правила поведения на соревнованиях остаются прежними, главное требование к хоккеистам – вести себя во время игры корректно.

– Напоминаю, что в нашем чемпионате принимают участие дети и любители, поэтому во избежание травм у нас запрещены силовые приемы, – подчеркнула Юлия Вельбик, начальник управления развития физической культуры и массового спорта администрации города. – Кроме того, за дворовыми соревнованиями по хоккею наблюдает большое количество жителей разных возрастов, поэтому стоит напомнить, что нецензурные выражения и чрезмерную агрессию следует исключить.

Кстати, в этом году на лед вновь выйдут две девушки – вратарь и нападающая. Лена Шацкая будет защищать ворота команды «Почтенное общество», а противостоять ей будет Полина Федорина из «Молота-2».

Напомним, что предстоящий турнир на кубок главы города уже шестой по счету, в нем принимают участие только непрофессиональные хоккеисты, которые не участвуют в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней.

Соревнования стартуют в субботу, 7 января, сразу на четырех ледовых площадках. В 10 часов утра на стадионе школы № 38 (пр. 100 лет Владивостоку, 29а) «Болотные вепри» выйдут против «Бриза». В это же время «Босфор» встретится с «Яростью» на катке, расположенном по адресу: улица Фанзавод, 18. После обеда, в 13 часов, на этой же хоккейной коробке «Босфору» предстоит встреча с «Болотными вепрями». Две другие команды, «Бриз» и «Ярость», сойдутся на льду придомовой хоккейной коробки на улице Русской, 86.

Заключительные состязания в этой группе пройдут в воскресенье, 8 января, после чего будет объявлен первый полуфиналист городского турнира.