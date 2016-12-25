Издание Шекспира с владивостокской ноткой

Профессор ДВФУ Елена Первушина приняла активное участие в подготовке первого в России академического издания сонетов Уильяма Шекспира.

Книга, выпущенная в знаменитой серии «Литературные памятники» издательства «Наука», приурочена к 400-летнему юбилею со дня смерти поэта и Году английского языка в России, информирует пресс-служба вуза.

Эксперты отмечают, что выход такого сборника – большое событие в культурной жизни страны.

– В издании прежде всего воспроизводится оригинальный текст шекспировских сонетов, – рассказала Елена Александровна. – Но главная особенность книги – богатая картина русских переводов знаменитых стихов. Раньше они были известны в основном по переводам Самуила Маршака. В этом поистине уникальном издании представлены пять переводчиков полного цикла. Открывает этот список брат великого композитора Модест Ильич Чайковский, а завершает один из самых авторитетных современных переводчиков Владимир Микушевич.

По словам Елены Первушиной, книга готовилась несколько лет. Идея ее создания принадлежит Ирине Приходько, которая долгое время возглавляла Шекспировскую комиссию при научном совете «История мировой культуры» РАН. Профессор ДВФУ также является членом этой комиссии как признанный специалист в области русских переводов сонетов Шекспира.