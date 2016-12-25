Береженого бог бережет. И МЧС

Несмотря на то что синоптики не прогнозируют на рождественскую неделю больших морозов, чрезвычайные службы принимают профилактические меры.

Как сообщает пресс-служба края, в пяти районах Приморья на федеральной трассе для водителей и пассажиров планируют развернуть стационарные пункты обогрева.

Пункты обогрева на автомобильной дороге А-370 «Уссури» Хабаровск – Владивосток будут работать всю зиму. В Пожарском районе их планируется развернуть на участке дороги 241–323 километр. В Дальнереченском – 357–360 километр, в Кировском – 427-428 километр, в Михайловском – 622–628 километр, в Надеждинском – 676 километр.

Многие из пунктов обогрева сооружены на базе уже существующих кафе, которые укомплектованы запасами еды, топлива и медикаментов. Также здесь установлены обогреватели, есть возможность зарядить телефоны.