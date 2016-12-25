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Новогоднее застолье: откажитесь от банального

Ваша задача – удивить гостей и символ наступающего года

На пороге – Год Огненного Петуха. Какие блюда поставить на праздничный стол? Хорошие новости для хозяек: Петух любит простые, но красивые блюда.

Как объясняет астролог Александр Ремпель, поскольку в ночь с 31 декабря на 1 января Год Петуха еще не наступит (это случится 28 января), отказываться от блюд из птицы необязательно. Если же вы все-таки хотите уважить символ наступающего 2017-го, учтите некоторые рекомендации. Петух любит крупы и хлеб, поэтому пироги, пирожки, бутерброды и канапе для праздничного стола подойдут как нельзя лучше, тем более что эти простые блюда открывают невиданный простор для фантазии. Помните, что ваша цель – удивить. Необычные сочетания, яркое оформление блюд – и вы порадуете и гостей, и Огненного Петуха. Приманите символ года пирогом с оригинальной начинкой, украшенным фигуркой петушка, печеньем в виде птичек, а детям понаделайте леденцов-петушков на палочках.

Сбитень

Это старинный славянский напиток, состоящий из воды, меда, пряностей и других ингредиентов. Отличается ярко выраженным медовым привкусом с ароматом трав.

Приготовление сбитня в домашних условиях не занимает много времени.

Вам понадобятся специи (гвоздика, корица, черный и душистый перец горошком, имбирь, кардамон, мускатный орех), мед (100 г), вода (1 л).

Очистить и мелко нарезать корень имбиря. Вскипятить воду, положить специи. Добавить мед, проварить на медленном огне 8-10 минут, не доводя до кипения и снимая пену. Выключить огонь и дать напитку настояться 25-30 минут. Процедить.

Кроме специй в сбитень можно добавить фрукты, ягоды, отчего напиток приобретет дополнительный аромат и вкус. Можно подать в холодном или горячем виде.

Десерт

Главным десертом в Год Огненного Петуха будут, конечно же, фрукты, и побольше. Но не помешают и приготовленные оригинальные сладкие блюда.

Трюфели

Готовить шоколадные трюфели в домашних условиях несложно. Понадобятся черный шоколад (230 г), сливки 35 % (120 мл), сливочное масло (30 г).

Шоколад поломать на мелкие кусочки и разогреть в отдельной посуде до жидкого состояния. Сливки налить в отдельную посуду, нагревть на медленном огне и смешать со сливочным маслом. Затем все это смешать с разогретым шоколадом. Полученную сладкую массу тщательно взбить миксером на минимальной скорости до получения однородной массы.

Готовую смесь поставить в холодильник до полного застывания на 4-5 часов. Достать застывшую массу, набрать ложкой порции, сформировать небольшие шоколадные шарики. Затем обвалять будущие конфеты в присыпке (какао, тертый шоколад, кокосовая стружка) и уложить на отдельную посуду. Готовые трюфели снова поместить в холодильник на несколько часов до восстановления застывшего состояния.

Можно разнообразить вкус конфет: добавить изюм, орехи, цукаты. А если добавить немного ликера или рома, они приобретут тонкий и пикантный вкусовой оттенок. Но такое лакомство, конечно, не подойдет для детей.

Безалкогольные напитки

Проявите фантазию, выбирая, чем наполнять бокалы и праздничнее чашки. Откажитесь от всего банального: приготовьте необычные безалкогольные, но энергетически крепкие напитки. Например, пунш. Это напиток, содержащий фрукты, ягоды или их соки. Подается в большой фаянсовой или керамической посуде, каждый гость подходит и сам наливает себе порцию пунша специальным черпаком, или это делает хозяйка дома.

Апельсиновый пунш с клюквой

250 мл сока клюквы

250 мл сока апельсина

75 мл питьевой воды

1 ч.л. имбирного порошка

0,25 ч.л. мускатного ореха (молотого)

1 ч.л. коричного порошка

сахар по вкусу

0,5 апельсина для сервировки

В кастрюлю налить соки, воду, добавить сахар и специи. Поставить на медленный огонь, нагревать 5-10 минут, все время перемешивая, не доводя до кипения. Апельсин порезать тонкими кружками. В посуду для пунша налить горячую воду, а через несколько минут вылить ее. Таким образом посуда прогреется и напиток дольше не остынет. Перелить свежеприготовленный пунш, добавить кружки апельсина и подавать.

Глинтвейн

Классический глинтвейн готовится из красного вина, специй и фруктов. В «трезвом» варианте согревающего напитка вместо вина берется чай каркаде, темный виноградный, яблочный или вишневый сок. Можно использовать черный чай и смешать все три сока в разных пропорциях, экспериментировать с апельсиновым и другими соками. Любой глинтвейн – творческий продукт. Вы добавляете специи и фрукты по вкусу и, создавая свои миксы, каждый раз получаете неповторимый напиток.

Традиционно для глинтвейна используются корень имбиря, анис, гвоздика. Часто в рецептах есть кардамон, мускатный орех, палочки корицы, душистый горошек, цедра лимона и яблоко. Для сладости используют мед или сахар.

Независимо от рецепта есть общие правила приготовления глинтвейна:

прокипятите сначала специи в небольшом количестве воды, чтобы они раскрыли свой аромат и полезные свойства;

фрукты, цедру цитрусовых и сок добавляйте в чуть остывший отвар специй;

не доводите сок до кипения, отключайте огонь на плите, как появятся пузырьки;

пейте глинтвейн горячим, но дайте ему настояться 10-15 минут под крышкой;

не добавляйте в напиток сразу все имеющиеся специи, он должен иметь легкий пряный аромат и вкус;

если в рецепте есть мускатный орех, добавляйте его на кончике ножа, иначе у напитка будет горький вкус;

используйте эмалированную и стеклянную посуду;

разнообразьте напиток кусочками свежего яблока, изюмом и другими сухофруктами. 

Горячий шоколад

Приготовить такой напиток для гурманов довольно просто. Понадобятся молоко (400 мл), шоколад темный (100 г), крахмал (0,5 ст. л.), специи по желанию (корица, гвоздика, перец).

В нагретое молоко добавить специи и нагреть. Помешивая, добавить крахмал, хорошенько размешать, чтобы не было комков. Постепенно ввести натертый шоколад и мешать до его полного растворения. Помешивать до полного загустения массы. Разлить по кружкам и украсить взбитыми сливками, тертым шоколадом, корицей.

Закусочная елка

На новогоднем столе такие блюда будут смотреться очень оригинально и красиво. Съедобные елочки можно приготовить из овощей, охотничьих колбасок, оливок, маринованных огурчиков, грибов, фруктов и даже конфет и мармелада. Для каркаса вам понадобятся зубочистки и конус из пенопласта нужного размера (есть в магазинах рукоделия).

Возможен и другой вариант. Возьмите яблоко, вырежьте сердцевину и вставьте в отверстие очищенную морковь. Затем ствол елочки проткните зубочистками, на которые нанижите кусочки фруктов (мандариновые дольки, виноград, клубника и т.д.).

 

Автор : Марина ЛИВАНОВА

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