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Не так-то просто собрать хоровод…

Откровения Снегурочек о трудностях и радостях сказочной работы

Традиционных предновогодних интервью обычно удостаивается главный сказочный персонаж праздника – Дед Мороз. А ведь он работает не один, а в тандеме. Однако его внучка-помощница, как правило, остается за кадром, в лучшем случае может послужить красивым фоном где-то за спиной у дедушки…

Корреспондент «В» решил исправить эту несправедливость и, пробравшись в чертоги главных героев Нового года, взял и… прошел мимо Деда Мороза. И обратился сразу к его внучке. Мол, расскажи, Снегурочка, где была, расскажи-ка, милая, как дела? В общем, какая она, обратная сторона праздника?

Если Дед Мороз устал

– Самая тяжелая задача на утренниках ложится на плечи Снегурочки, – уверена солистка Приморской краевой филармонии Александра Ласинская. – Ведь именно внучке нужно организовать гостей, включая взрослых, в единый хоровод и подготовить их к встрече Деда Мороза. Обычно я сначала беседую с детьми, чтобы они привыкли ко мне и прониклись доверием. Потом мы вместе разучиваем любимый танец Деда Мороза. А когда танцевальные па начинают получаться хорошо, появляется главный герой праздника. И детвора с удовольствием раскрывает ему свои таланты.

Но, оказывается, вести хоровод – не такое уж простое занятие, как видится со стороны.

– Казалось бы, в зале находятся родители, которые должны помогать, но чаще происходит наоборот. Особенно если взрослые впервые привели своих чад на утренник. Вот смотришь им в глаза, чувствуешь контакт, но после слов: «Встали в дружный хоровод!» – родители… остаются на месте. И дети вместе с ними, – рассказывает Снегурочка. – Тогда я начинаю собирать хоровод пошагово: «Родители! Берем в правую руку ладошку ребенка и подходим к елке. Теперь все вместе беремся за руки! И вместе со мной идем вправо. Вправо – это вот сюда…» Только так и получается дружный хоровод.

Впрочем, признается Александра, несмотря на все трудности, праздничные утренники не бывают формальными, всегда видно, как искренне радуются гости.

– Когда взрослые водят хоровод вместе с детьми, они словно возвращаются в свое детство. Глаза загораются, старательно выводят слова песни, добросовестно зовут Деда Мороза… А вот ребята школьного возраста на утренники не любят ходить, – с сожалением констатирует артистка. – Они уже не верят в Деда Мороза, не слушают Снегурочку и чувствуют себя скованно среди всеобщего веселья. Тут моя отдушина – малыши, они просто счастливы, придя на елку, особенно те, у кого есть карнавальный костюм: на них больше обращают внимания и чаще хвалят. А вы замечали, что все дети стараются потрогать Снегурочку? Для них она – оживший образ из сказки, маленькое чудо, к которому они оказались сопричастны…

И вот когда уже заканчиваешь свою программу с детьми, очень важно, чтобы Дед Мороз не прозевал свой выход. Был у меня курьезный случай, когда после порядка двадцати отработанных елок артист настолько устал, что… просто забыл выйти в холл к детям! Понимаете? Мы его позвали раз, другой, третий, замерли… а он не идет! Я понимаю, что надо срочно заполнять паузу, пока вахтерша бежит за кулисы, чтобы позвать уставшего артиста. И говорю детям: «Раз Дедушка Мороз к нам не идет, значит, мы плохо подготовили его любимый танец. Давайте покажем, что мы можем лучше». И так еще два раза, пока наконец не раздалось долгожданное: «Иду! Иду!» Не знаю, кто в тот момент больше обрадовался приходу Деда Мороза – детвора или я.

Импровизация выручит

– В этом году я впервые предстану в образе Снегурочки, хотя уже много лет подряд принимаю участие в новогодних утренниках, – рассказывает концертмейстер филармонии Галина Гребенюк. – Выступления обычно сопровождаются живой музыкой в моем исполнении, поэтому я, хоть и знала наизусть весь сценарий, всегда оставалась в стороне. И вот мне доверили эту роль.

Кстати, дети с большим воодушевлением ждут появления не только Деда Мороза, но и Снегурочки – я это давно подметила. У малышей словно искорки в глазах начинают блестеть, когда к ним выходит красавица из сказки. А когда она с ними еще и общаться начинает, восторгу нет предела. А уж если похвалит карнавальный костюм, они, кажется, просто тают: и стихи декламируют, и за рукав дергают – только обрати еще раз внимание… А когда дети в восторге, то и у родителей поднимается настроение, они быстрее включаются в общее действо, их становится легче включить в общий хоровод…

Свою роль я уже выучила, хотя опытные Снегурки советуют быть готовой импровизировать, ведь во время выступления могут случиться накладки: и Дедушка Мороз может задержаться, и елочка не загореться.

Праздник на все времена

– Снегурочка – очень добрый образ, поэтому он мне так нравится. И хотя у меня опыта в работе с детьми маловато, я с большим удовольствием приняла предложение стать одной из трех Снегурочек, которые на зимних каникулах будут встречать юных зрителей в стенах филармонии, – рассказала солистка Приморской краевой филармонии Наталья Кривицкая. – Уверена, что представления нашим гостям понравятся. Проходить они будут в холле, который уже украшен и готов к встрече Нового года.

К слову, внутреннее убранство филармонии во Владивостоке ярче многих российских и уступает разве что Санкт-Петербургской. Хотя у нас, на мой взгляд, более уютная и даже домашняя обстановка. К тому же у здания нашей филармонии богатая история, берущая начало в 1903 году. В те годы в холле тоже устанавливали красавицу елку и устраивали утренники, причем не только для детей зажиточных горожан, но и благотворительные – для детворы из бедных семей. Так что для маленьких жителей нашего города испокон веков Новый год был любимым праздником. Мы даже отыскали описание игр, которые устраивали детям под елкой в начале ХХ века, и проведем их сейчас, сто лет спустя. Современная ребятня настолько любознательна, что довольно быстро подхватывает детали незнакомых им старинных игр. Например, игра «чет-нечет» не только доставляет радость от полученных подарков, но и учит счету. Тем, кто считать пока не умеет, помогут родители, которые с неменьшим удовольствием принимают участие в играх.

Вот такая у нас намечается связь времен. Причем я ее ярко чувствую, когда нахожусь в образе Снегурочки, словно он переносит меня в далекое прошлое. Постараюсь передать эти ощущения нашим детям, чтобы они тоже окунулись в сказку и оставались в состоянии мечтательности и в ожидании волшебства. Ведь Новый год – это праздник на все времена и для любого возраста.

 

Автор : Вадим КОЧУГОВ

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