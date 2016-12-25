Можно ли задобрить Бабу-ягу конфетами?

Очень часто в новогодних сказках добрым и милым Снегуркам противостоит коварная Баба-яга, то похищающая какое-нибудь сказочное добро прямо из-под носа положительных героев, то просто строящая им козни. Но на самом деле Баба-яга – дама сердечная и даже мягкая. В этом уверена актриса театра имени Горького Валерия Запорожец, ведь не так давно она сама выступала в роли Бабы-яги в спектакле «Финист – Ясный сокол».

– Когда мне предложили эту роль, я обрадовалась, – смеется молодая и невероятно красивая актриса. – Такие роли всегда интересны, они характерные, там есть что играть, можно хулиганить, что-то придумывать. В каком-то смысле Бабу-ягу играть даже труднее, чем принцессу, потому что про принцессу все ясно сразу. Кстати, мне с моим ростом вряд ли стоит мечтать о ролях принцесс: не каждый принц вровень встанет. Так что я и не мечтала особенно.

Кстати, в семье Запорожцев Баба-яга – в определенном смысле роль семейная. В одном из спектаклей театра этого же персонажа играл… супруг Валерии Валентин Запорожец.

– Причем у Вали была настоящая Баба-яга, такая старая, с носом, – рассказывает Лера. – А у меня немного другая: молодая, юркая, даже добрая в душе. Вообще, Баба-яга – положительный персонаж. Она же бабушка! Я и играла такую – гадливости и чертинки в моей героине не было.

Может быть, именно такой подход актрисы к образу записной сказочной злодейки сделал свое дело: с первого же спектакля юные зрители, неся на сцену букеты, направлялись решительно не только к Финисту и его невесте, но и к Бабе-яге.

– А уж когда мне понесли конфеты вместе с цветами, я поняла, что моя Баба-яга просто пленила сердца ребят, – смеется Лера. – Так что, если еще раз предложат сыграть, буду просто счастлива.