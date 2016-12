​Работаем и совершенствуемся ради вас

Ведущие СМИ столицы Приморья, оценивая результаты уходящего года, с оптимизмом смотрят в год грядущий. Ведь им есть чем гордиться и есть куда расти. Вспоминая достижения 2016-го, творческие команды и нашей газеты, и популярных радиостанций, и городского телеканала, и информационных агентств, и компании транзитной рекламы подчеркивают: обязательное условие успеха – ориентироваться в своей работе исключительно на тех, кому она адресована. На читателей, радиослушателей, телезрителей, пользователей, партнеров, клиентов. Так было и так будет всегда, иначе не стоило и начинать.

Человек в каждой строчке

Задачу создавать газету, которая всегда интересна читателям, – коллектив «Владивостока» поставил перед собой много лет назад и с тех пор выполняет ее каждый день. Уходящий год не стал исключением.

В каждом номере мы старались рассказать вам о самом важном и интересном, что происходит во Владивостоке, в Приморье, в России. И мы рады, дорогие читатели, что вы цените наши усилия и остаетесь с нами, неизменно продлевая подписку, участвуя в наших многочисленных акциях (в том числе таких, которые идут на страницах «В» из года в год – «Я помню. Помните и вы», «Свидетельство истории» и так далее), оценивая нашу работу в письмах и звонках в редакцию. Мы всегда на связи, мы ценим и уважаем ваше мнение, всегда готовы выслушать и даже, если нужно, прийти на помощь.

Журналистский коллектив газеты «Владивосток» в уходящем году вполне обоснованно гордится своими коллегами: Сергей Кожин, Любовь Берчанская, Сергей Петрачков и другие корреспонденты «В» выигрывали престижные профессиональные конкурсы и получали призы и грамоты, побывали в интересных поездках, о которых расказали вам!

В 2017-м, уважаемые читатели, мы, как всегда, будем создавать для вас и вместе с вами умную, добрую, информированную, глубокую и в то же время понятную – словом, хорошую и нужную газету – «Владивосток»! С праздником! Будьте здоровы, счастливы, успешны и читайте нас! До встречи на страницах «В»!

Только качественный рок, только VBC!

Дорогие друзья! Коллектив радиостанции VBC благодарит вас за еще один совместно пройденный год. Насыщенный событиями, новостями, впечатлениями.

Мы всегда стараемся первыми сообщить самое главное о городе, крае, стране, дать полезную информацию, советы и рекомендации. Наша задача не только информировать вас, но и развлекать. Давайте вспомним об этом!

В 2016 году впервые во Владивостоке и на радио вообще было разыграно сразу три автомобиля, цена которых стартовала с одного рубля! В прямом эфире мы играли в «Морской бой» и рассказывали сказки. Мы открывали и закрывали байкерский сезон. Устраивали «Городское сафари» на квадроциклах. Вместе с жителями города составляли карту Владивостока в лицах. Открывали таланты в акции We will rock you и делали многое другое. Несколько раз наши акции становились примером всероссийских радиопорталов, и как результат – второе место в ежегодной всероссийской премии Radio station awards.

Чего ожидать от радио в наступающем году, пока рассказывать рано, но мы обещаем, что с волны 101,7 FM в любой час дня и ночи будет звучать только качественный рок, и гарантируем, что это будет интересно!

1 января 2017 года радио VBC исполнится 24 года! Празднуя свой день рождения, под звон хрустальных бокалов мы бы хотели пожелать всем мира, любви, удачи и громкого Нового года! Ваше рок-радио. Радио VBC.

Ориентируйтесь с нами, ориентируйтесь на нас

Дорогие читатели и коллеги! Коллектив информационного агентства «Приморье24» поздравляет всех с наступающим Новым годом!

Уходящий год был сложным, но результативным. Важной его вехой для нашего информагентства стал переезд на новый, современный сайт, запуск которого призван сделать обращение читателей к новостям более оперативным, информативным и удобным.

В своих новостях мы стараемся освещать события, связанные с самыми актуальными проблемами жителей Владивостока и Приморья. Редакция РИА «Приморье24» прилагает все усилия, чтобы наша информация была для читателей и коллег-журналистов интересной и полезной и помогала ориентироваться в сложном, но интересном современном мире.

Мы рады поздравить с самым лучшим праздником читателей, авторов и экспертов, которые были с нами в 2016-м, и приветствуем тех, кто присоединится к нам в году наступающем. Желаем вам счастья и здоровья, исполнения всех планов и добрых начинаний, стабильности и семейного благополучия!

VladNews – синоним движения вперед

Уважаемые читатели, дорогие друзья! Коллектив редакции РИА VladNews от всей души поздравляет вас с наступающим 2017 годом!

Новый год – это время чудес и повод начинать жизнь с чистого листа. Оставьте все плохое в прошлом, а с собой возьмите лишь прекрасные воспоминания и достижения.

В уходящем году благодаря вам, нашим читателям, информационное агентство VladNews вошло в топ-пятерку лидеров медиарейтинга Приморья. И это наша с вами совместная заслуга!

В новом году мы готовы двигаться дальше и добиваться новых побед, подниматься к новым высотам, ведь стоять на месте – не наша история, РИА VladNews – само движение вперед. Не отставайте! С Новым годом!

Все яркое лучше запоминается

Дорогие, любимые телезрители! Коллектив «8-го канала» поздравляет вас с Новым годом и искренне желает крепкого здоровья, удачи в делах и, безусловно, счастья вашим семьям!

Этот год для «8-го канала» был очень интересным и ярким, отмеченным чередой успешных проектов. В честь своего трехлетия канал запустил конкурс «Аттракцион щедрости». Благотворительная акция «От сердца к сердцу» была организована в преддверии Дня защиты детей, весь коллектив «8-го канала» отправился в детский дом, чтобы подарить праздник ребятишкам. К концу года эта акция переросла в совместный с Русфондом проект, благодаря которому собирается помощь для малышей с тяжелыми заболеваниями. Мы провели два сезона кулинарных поединков – «Готовим на веранде» и «Готовим у моря», а в конкурсе Miss Sunrise выбрали самую красивую девушку города. Осенью внимание зрителей захватил новый ТВ-проект «9 с половиной месяцев» – реалити-шоу о том, как две пары соревнуются в подготовке к свадьбе. Причем организация самого торжества ляжет на плечи «8-го канала» и свадебного агентства!

Мы гордимся тем, что в рядах наших партнеров появились новые компании. Надеемся, что будущий год принесет нам плодотворное сотрудничество и новые успешные проекты.

Искренне верим, что 2017-й будет не менее ярким и запоминающимся. Мы очень ценим каждого своего зрителя и партнера. Коллектив «8-го канала» живет, работает и совершенствуется только ради вас! С Новым годом!

Знаем, что такое радио, и по-настоящему им болеем

Новый год – время подведения итогов. Чего же мы добились за прошедший год? 22 июля радиостанции «Лемма» исполнилось 20 лет. Все эти годы с нами рядом были и есть самые главные люди – наши радиослушатели. Мы от души хотим сказать им спасибо за то, что выбрали частоту общения 102,7 FM!

В 2016-м Дальневосточная гильдия работников пресс-служб признала «Лемму» лучшим средством массовой информации Приморского края, а утреннее шоу «Первая пара» с Аленой Шестаковой и Павлом Унучеком заняло первое место в фестивале «Вместе Медиа. Дальний Восток». В течение всего года мы проводили громкие акции и проекты: творческие детские конкурсы «Радуга талантов», «Я рисую лето», благотворительную акцию «Дорогой добра», семейные городские акции «Радио аллея», «Раскрась свои желания», «Жареное лето», Семейный десант», автомобильные акции «Весенний патруль и «Патруль доброты», ставший уже фирменным проект «Леди осень – 2016». Так много всего потому, что коллектив радио «Лемма» – это творческие люди с неисчерпаемой энергией, работоспособностью, смелостью и азартом. Люди, которые знают, что такое радио, и по-настоящему им болеют!

Мы от души поздравляем всех с Новым годом! Желаем вам теплых и радостных встреч, новых событий, новых впечатлений, новых эмоций! Пусть удача станет верным спутником во всех начинаниях, личная жизнь – чередой приятных и очень приятных событий, а хорошее настроение вдохновляет на новые свершения!

Кто умеет умножать, у того получится и приумножить

Уважаемые коллеги и партнеры! Компания «Маршрут ТВ» поздравляет всех с наступающим Новым годом! Пусть 2017-й подарит счастье и крепкое здоровье, желаем мира и любви вашим семьям и искренне надеемся, что в этом году вы достигнете заветных целей.

Подводить в конце года итоги и ставить задачи на будущее – отличная традиция. Отметим, что для «Маршрут ТВ» уходящий год был не менее успешным, чем прошлый. С гордостью заявляем о том, что мы перевыполнили план продаж, что доказывает профессионализм нашей команды! Именно добросовестный труд специалистов «Маршрут ТВ» позволяет нам быть лидерами на медийном рынке Владивостока. И мы не собираемся останавливаться на достигнутом, а намерены лишь приумножать свои успехи. Ведь для достижения поставленных целей есть столько возможностей!

Хочется сказать отдельное спасибо нашим партнерам, которые пользуются услугами «Маршрут ТВ» уже не первый год. Надеемся, что и в 2017 году мы останемся друг для друга надежными друзьями! С Новым годом, с новыми вершинами! Ваш «Маршрут ТВ».