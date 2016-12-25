Уважаемые приморцы!

От имени депутатов Законодательного собрания Приморского края и себя лично сердечно поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Мы всегда встречаем эти праздники с самыми светлыми чувствами, строим планы на будущее. Конечно, у каждого они разные, но в конечном счете все мы хотим одного – чтобы в следующем году мы жили в мире и согласии, а наш Приморский край был успешным и процветающим.
В наступающем году на первый план выходят укрепление политической стабильности, консолидация здоровых сил общества, обеспечение поступательного роста экономики и эффективная социальная поддержка граждан. На это будет направлена совместная работа депутатов с губернатором и администрацией Приморского края, органами местного самоуправления и общественными объединениями. Все социальные обязательства перед жителями должны быть исполнены. Это закреплено в краевом бюджете, который приняли депутаты Законодательного собрания.
Новый год – это праздник, устремленный в будущее. Уверен, что приморцы в следующем году приложат свои таланты и старания, чтобы сделать еще больше для процветания родного края, для благополучия каждой приморской семьи!
Пусть Новый год принесет удачу в делах, даст толчок для новых свершений, радует успехами во всех начинаниях. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, счастья и удачи!
Александр Ролик, председатель Законодательного собрания Приморского края
Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева завершен. За победу готовы побороться 17 команд, пять из которых – новички. Это будут уже седьмые по счету общегородские соревнования. Игры стартуют 7 января 2017 года.
Московский городской суд оставил в силе меру пресечения главе Владивостока Игорю Пушкареву в виде содержания под стражей до конца февраля 2017 года. Заседание, на котором рассматривалась апелляция защиты мэра приморской столицы, состоялось в понедельник, 26 декабря.
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