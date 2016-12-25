Дорогие жители и гости приморской столицы!

От имени депутатов Думы города Владивостока и от себя лично поздравляю с любимым всеми праздником – Новым годом!

В преддверии праздничных дней мы вспоминаем год уходящий, подводим итоги, строим планы на будущее. Можно с уверенностью сказать, что 2016 год был прожит достойно, наполнил жизнь каждого из нас значительными событиями.

Депутатов думы объединяет одна цель – сделать наш город экономически процветающим и комфортным. За время работы думы четвертого созыва нам многое удалось. Дума города инициировала принятие ряда социально важных решений, которые направлены на повышение качества жизни горожан. Во Владивостоке создаются благоприятные условия для маломобильных граждан, много внимания уделяется укреплению института семьи, поддержке приемных семей, предпринимателей, молодежи, общественных организаций, сферы образования, культуры, спорта.

Депутатами думы уделяется большое внимание содействию общественных инициатив, вопросам развития гражданского общества, повышению роли общественных организаций в жизни краевого центра. С этой целью думой был проведен гражданский форум «Будущее Владивостока зависит от нас!», в ближайшее время при думе планируется создание Общественного совета. Активная гражданская позиция горожан – залог успешного, процветающего и благополучного Владивостока – города, где хочется жить, работать, растить детей.

Владивосток – уникальный город, обладающий своей неповторимой атмосферой, стилем и душой. Гордость приморской столицы – ее жители, благодаря которым город был построен, благодаря которым он развивается. Нам всем посчастливилось жить и работать в нем! Вместе мы сможем сделать наш город еще красивее и лучше!

От всей души поздравляю вас, дорогие жители Владивостока, с Новым, 2017 годом! Желаю крепкого здоровья, успехов во всех делах и начинаниях, неиссякаемой энергии, верных и надежных друзей, тепла и уюта в доме! Пусть сбудутся все ваши заветные мечты!

Елена Новицкая, председатель Думы города Владивостока