Дорогие жители города Владивостока!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Новый год и Рождество – самые радостные, веселые и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут любовь, надежду и добро.
Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.
На пороге уходящего года хочу пожелать вам и вашим семьям в новом году крепкого здоровья, благополучия, веселого настроения. Пусть у каждого – и в вашем доме, и на работе, и в учебе – все складывается хорошо. Счастья, мира, добра и любви!
Уверен, что самые смелые планы, самые заветные мечты обязательно сбываются, если мы верим в себя. Желаю вам никогда не терять этой веры!
С Новым годом! С Рождеством!
Вячеслав Дрожжин, депутат Законодательного собрания Приморского края
Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева завершен. За победу готовы побороться 17 команд, пять из которых – новички. Это будут уже седьмые по счету общегородские соревнования. Игры стартуют 7 января 2017 года.
Московский городской суд оставил в силе меру пресечения главе Владивостока Игорю Пушкареву в виде содержания под стражей до конца февраля 2017 года. Заседание, на котором рассматривалась апелляция защиты мэра приморской столицы, состоялось в понедельник, 26 декабря.
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