Дорогие жители города Владивостока!

От всей души поздравляю вас с Новым годом и Рождеством Христовым! Новый год и Рождество – самые радостные, веселые и любимые праздники у большинства россиян. Они неизменно наполняют сердца тысяч людей светлыми чувствами, несут любовь, надежду и добро.

Новый год – это не просто начало нового календаря, это новые надежды, успехи, победы.

На пороге уходящего года хочу пожелать вам и вашим семьям в новом году крепкого здоровья, благополучия, веселого настроения. Пусть у каждого – и в вашем доме, и на работе, и в учебе – все складывается хорошо. Счастья, мира, добра и любви!

Уверен, что самые смелые планы, самые заветные мечты обязательно сбываются, если мы верим в себя. Желаю вам никогда не терять этой веры!

С Новым годом! С Рождеством!

Вячеслав Дрожжин, депутат Законодательного собрания Приморского края