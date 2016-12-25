Шагая под руку с гармонией

Спасибо, 2016-й, за то, что с нами было настоящее искусство

Уходящий год во Владивостоке выдался богатым на яркие культурные события – как говорится, есть что вспомнить. Ну что ж, давайте этим и займемся: вспомним о светлом и хорошем, печальном и радостном, обо всем том, что сделало богаче и нас самих.

Собственный музей городу к лицу

О судьбе галериста, коллекционера, искусствоведа Александра Городнего и его коллекции «В» писал не единожды. Все знают, как годами Александр Иванович собирал работы современных приморских – и не только – художников, как создавал свой «Артэтаж» и как не раз и не два этот уникальный музей оставался в буквальном смысле на улице. И вот благодаря активному участию и поддержке главы Владивостока Игоря Пушкарева музей современного искусства «Артэтаж» обрел постоянное место жительства – великолепный особняк, дом Демби на Океанском проспекте, 9 (сейчас он еще в процессе капитального ремонта). Первую выставку в новых стенах – персоналку Евгения Макеева – «Артэтаж» провел летом, накануне дня рождения города.

Городской романс все еще звучит

Открытие масштабной выставки картин из фондов Третьяковской галереи «Городской романс», безусловно, можно отнести к самым масштабным культурным событиям года. Более 50 работ, к которым специально для Владивостока добавили подлинники известных во всем мире полотен Левитана, Васнецова и других гениев русской живописи, и сегодня еще можно увидеть в залах Приморской картинной галереи. Разумеется, подлинники великих русских художников хранятся и в наших фондах, и выставляются в залах, но шедевры такого уровня до Владивостока доехали едва ли не впервые. Не зря в дни бесплатного посещения выставки здесь стояла километровая очередь…

Па-де-де мирового уровня

Когда Приморский театр оперы и балета ушел в прошлое, а во Владивостоке появилась Приморская сцена Мариинского театра, было ясно: нас ждет всплеск ярчайших культурных событий. Так оно и случилось. Маэстро Гергиев ни одно свое детище без присмотра не оставляет и обещания выполняет. Поэтому первый дальневосточный фестиваль «Мариинский» не заставил себя ждать. Афиши пестрили именами мирового уровня: Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Анна-Мария Мартинес… Что показательно, Валерию Гергиеву удалось, как всегда, сделать больше, чем планировалось. Например, концерт в рамках фестиваля прошел в Уссурийске. Улетая, маэстро пообещал, что фестиваль 2017-го удивит нас еще больше. Будем ждать!

Память остается

К сожалению, уходящий год принес не только радости, но и горести. Безвременная кончина Джона Кудрявцева в буквальном смысле потрясла весь творческий Владивосток, и не только: Евгения Александровича знали и любили многие… Выставка его памяти, которая изначально задумывалась как «отложенная юбилейная» (и такое бывает), в музее имени Арсеньева была бесплатной для посещения. И, как всегда, она была полна гармонии и неожиданных открытий. Например, три автопортрета Джона, выставленные в ряд, стали своего рода прощанием художника с друзьями…

А куклы – как люди...

Приморский краевой театр кукол в 2016-м обратился не только к своим традиционным зрителям – детям, но и сделал постановку (столь редкую, увы) вечернего плана, которую с удовольствием смотрят взрослые. Спектакль «Чаромора и капитан» рассказывает о любви, причем между людьми отнюдь не молодыми, со своими привычками и странностями. А также о том, что «огни большого города» способны увлечь не только юную наивную душу… Очень красивый, мудрый спектакль, в котором Ольга Перфилова, Вадим Перфилов, Василий Косенок, Оксана Иванова, Виктория Яскина, Денис Шамрин играют, что называется, от души, так, что восхищает сама мысль о том, какие великолепные актеры в театре кукол.

Преображение реальности

Выставка «Пустырь и пустошь» в центре современного искусства «Заря» интересна была не только потому, что показала приморской публике действительно высококлассных и весьма именитых современных российских художников (имена Валерия Кошлякова, Семена Файбесовича, Алексея Каллимы, Олега Васильева знатокам говорят очень многое). Едва ли не впервые вернисаж имел совершенно практическое значение: его участники, молодые художники Илья Трушевский и Том Ву, при активной поддержке Павла Шугурова и жителей Владивостока создали в районе Матросской слободы самую настоящую детскую площадку. То есть в буквальном смысле преобразили реальность с помощью искусства, сделав жизнь детворы одного из весьма труднодоступных (хоть и фактически центр города, а на такой верхотуре!) районов лучше и интереснее.

Герои нашего времени

70-летие театра молодежи – событие значимое само по себе. Коллектив театра, еще недавно гремевший по всем каналам после публикации обращения к президенту по поводу крайне маленьких зарплат артистов, безусловно, заслужил, чтобы о нем говорили не только в остросоциальном, но и в первую очередь в творческом, художественном ключе. Премьеры, которые к своему юбилею театр подарил публике – «Герой нашего времени», «В добрый час», «Волшебник Изумрудного города», напомнили всем еще раз: Приморский театр молодежи – боевая и высококлассная творческая единица!

Море в каждой клеточке

«Открытые морские залы», развернувшиеся в Музее города, что на Петра Великого, 6, – проект и впрямь эпохальный. Показать Владивосток как город морской, где каждый житель так или иначе связан с морем, – задача, которая по силам только настоящим мастерам своего дела. Больше года Музей города обращался к владивостокцам с просьбой помочь сделать этот проект истинно народным. В итоге едва ли не половина экспонатов выставки принесена из домашних музеев или просто из хранящихся в семьях «коробок с сувенирами»: открытки, присланные моряками из далекой загранки, раковины тропических морей, посуда, которую ставили на стол только в день возвращения отца семейства из плавания… Просоленный и пропитанный морем Владивосток живет в каждой клеточке этого проекта.

Листая страницы

Издание книги о художнике в реалиях сегодняшнего дня – явление, увы, крайне редкое. И потому выход в свет альбома репродукций и фотографий «Художник Сергей Черкасов» – это действительно то событие, которое стоит отметить и держать в памяти. К счастью или к сожалению, но далеко не всегда художники знают судьбы своих работ: купили, унесли, увезли, передали в дар… И взглянуть на свои работы они тоже могут не всегда – по той же причине. А уж у публики тем более нет возможности увидеть все лучшие работы мастера сразу. В книге же собраны десятки репродукций. Листая страницы, можно идти по ней, как по галерее. И наслаждаться.

Молодые, но очень перспективные

В 2016 году в Приморском академическом театре имени Горького возобновили великолепную традицию – вручение премии имени народного артиста России Вадима Мялка.

Решение о том, что даже в наше непростое и весьма нещедрое на финансирование культуры время (простой пример: один театральный центр в Южно-Сахалинске получает из областного бюджета столько же, сколько три краевых театра в Приморье) все же стоит вернуть традицию поощрения молодых артистов, принял худрук театра Ефим Звеняцкий. И это было так правильно, так вовремя сделано! Надо было видеть лица молодых актеров, когда им вручали дипломы. Они по-настоящему сияли: значит, заметили, оценили, значит, все лучшее впереди!