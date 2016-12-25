Шагая под руку с гармонией

Новостная лента
Декабрь, 28 среда
02:31
Адвокаты главы Владивостока обжалуют его арест в Верховном суде Эксклюзив
02:31
Приморье-2016: Год политических скандалов и тигров Эксклюзив
02:01
В Приморье приостановлена продажа непищевой спиртосодержащей продукции
01:01
В Москве вооруженный ружьем мужчина ранил пять человек
00:27
Владивостокский цирк украсят подсветкой к Новому году
Декабрь, 27 вторник
23:01
Виновник ДТП, в результате которого погибли три человека, осужден в Приморье
22:13
​Депутат: с потребителями «Боярышника» надо действовать жестко
21:12
Ученые узнали, когда исчезнет Земля
20:20
«Страшное» фото Ольги Бузовой в Инстаграме обсуждают ее поклонники
19:01
Ученые выяснили, в какие дни женщина выглядит менее привлекательно
18:01
Самые актуальные события на VladNews за 27 декабря
17:38
Во Владивосток пришли самые морозные ночи
17:33
Украинский художник поглумился над авиакатастрофой в Краснодарском крае
17:22
Стало известно о феномене "эмоционального похмелья"
17:07
Неизвестные вырубают хвойные деревья в сквере имени Макарова во Владивостоке Фото
16:56
Под Комсомольском произошло серьезное ДТП
16:47
Сотрудники завода "Прогресс" присоединились к ​"Манекен челлендж" Видео
16:34
Приставам пришлось припугнуть приморца, чтобы тот погасил долг
16:24
Россияне забирают накопления из Пенсионного фонда
16:22
В МФЦ Владивостока приостановлен прием документов по ряду государственных услуг
16:11
Оказалось, что телефонная гарнитура не снижает риск попасть в ДТП
16:01
Приморские школьньки ответили на вопросы полиции "Что?Где?Когда?"
16:01
Найден черный ящик разбившегося Ту-154
15:50
Приморье: ни дня без политического скандала
15:48
Генпрокуратура проверит слова Рынски о погибших при крушении Ту-154‍
15:39
"Моряки" уступили в дальневосточном дерби
15:27
Более 12,5 тысяч нетрвезвых приморских водителей привлекли к ответственности
15:27
Приморские спасатели отмечают профессиональный праздник
15:16
Тематическая программа «Мечтай! Загадывай! Желай!» пройдёт во Владивостоке 31 декабря
15:05
Снег накроет Приморье в четверг
14:51
Более 180 человек спасено приморскими спасателями в 2016 году
14:43
Людмила Хорошавина: Настоящим лидером становится тот, кто щедро делится с людьми своим временем и энергией
Где вы планируете отметить Новый год?

Электронные версии
4061 (197) от 28 декабря 2016 Электронная версия газеты Владивосток
Встречаем важную птицу
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
За паспортом – после праздников
В новогоднюю ночь с легким морозцем
Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей
66 от 01 декабря 2016 Электронная версия Сады и Огороды
Пусть душа поет от счастья!
Утреннее соло петуха
Томатное ассорти к новогоднему столу
Виноградная наука дала плоды
Груши составят конкуренцию мандаринам
Парк культуры

Шагая под руку с гармонией

Спасибо, 2016-й, за то, что с нами было настоящее искусство
Шагая под руку с гармонией

Уходящий год во Владивостоке выдался богатым на яркие культурные события – как говорится, есть что вспомнить. Ну что ж, давайте этим и займемся: вспомним о светлом и хорошем, печальном и радостном, обо всем том, что сделало богаче и нас самих.

Собственный музей городу к лицу

О судьбе галериста, коллекционера, искусствоведа Александра Городнего и его коллекции «В» писал не единожды. Все знают, как годами Александр Иванович собирал работы современных приморских – и не только – художников, как создавал свой «Артэтаж» и как не раз и не два этот уникальный музей оставался в буквальном смысле на улице. И вот благодаря активному участию и поддержке главы Владивостока Игоря Пушкарева музей современного искусства «Артэтаж» обрел постоянное место жительства – великолепный особняк, дом Демби на Океанском проспекте, 9 (сейчас он еще в процессе капитального ремонта). Первую выставку в новых стенах – персоналку Евгения Макеева – «Артэтаж» провел летом, накануне дня рождения города.

Городской романс все еще звучит

Открытие масштабной выставки картин из фондов Третьяковской галереи «Городской романс», безусловно, можно отнести к самым масштабным культурным событиям года. Более 50 работ, к которым специально для Владивостока добавили подлинники известных во всем мире полотен Левитана, Васнецова и других гениев русской живописи, и сегодня еще можно увидеть в залах Приморской картинной галереи. Разумеется, подлинники великих русских художников хранятся и в наших фондах, и выставляются в залах, но шедевры такого уровня до Владивостока доехали едва ли не впервые. Не зря в дни бесплатного посещения выставки здесь стояла километровая очередь…

Па-де-де мирового уровня

Когда Приморский театр оперы и балета ушел в прошлое, а во Владивостоке появилась Приморская сцена Мариинского театра, было ясно: нас ждет всплеск ярчайших культурных событий. Так оно и случилось. Маэстро Гергиев ни одно свое детище без присмотра не оставляет и обещания выполняет. Поэтому первый дальневосточный фестиваль «Мариинский» не заставил себя ждать. Афиши пестрили именами мирового уровня: Ульяна Лопаткина, Диана Вишнева, Анна-Мария Мартинес… Что показательно, Валерию Гергиеву удалось, как всегда, сделать больше, чем планировалось. Например, концерт в рамках фестиваля прошел в Уссурийске. Улетая, маэстро пообещал, что фестиваль 2017-го удивит нас еще больше. Будем ждать!

Память остается

К сожалению, уходящий год принес не только радости, но и горести. Безвременная кончина Джона Кудрявцева в буквальном смысле потрясла весь творческий Владивосток, и не только: Евгения Александровича знали и любили многие… Выставка его памяти, которая изначально задумывалась как «отложенная юбилейная» (и такое бывает), в музее имени Арсеньева была бесплатной для посещения. И, как всегда, она была полна гармонии и неожиданных открытий. Например, три автопортрета Джона, выставленные в ряд, стали своего рода прощанием художника с друзьями…

А куклы – как люди...

Приморский краевой театр кукол в 2016-м обратился не только к своим традиционным зрителям – детям, но и сделал постановку (столь редкую, увы) вечернего плана, которую с удовольствием смотрят взрослые. Спектакль «Чаромора и капитан» рассказывает о любви, причем между людьми отнюдь не молодыми, со своими привычками и странностями. А также о том, что «огни большого города» способны увлечь не только юную наивную душу… Очень красивый, мудрый спектакль, в котором Ольга Перфилова, Вадим Перфилов, Василий Косенок, Оксана Иванова, Виктория Яскина, Денис Шамрин играют, что называется, от души, так, что восхищает сама мысль о том, какие великолепные актеры в театре кукол.

Преображение реальности

Выставка «Пустырь и пустошь» в центре современного искусства «Заря» интересна была не только потому, что показала приморской публике действительно высококлассных и весьма именитых современных российских художников (имена Валерия Кошлякова, Семена Файбесовича, Алексея Каллимы, Олега Васильева знатокам говорят очень многое). Едва ли не впервые вернисаж имел совершенно практическое значение: его участники, молодые художники Илья Трушевский и Том Ву, при активной поддержке Павла Шугурова и жителей Владивостока создали в районе Матросской слободы самую настоящую детскую площадку. То есть в буквальном смысле преобразили реальность с помощью искусства, сделав жизнь детворы одного из весьма труднодоступных (хоть и фактически центр города, а на такой верхотуре!) районов лучше и интереснее.

Герои нашего времени

70-летие театра молодежи – событие значимое само по себе. Коллектив театра, еще недавно гремевший по всем каналам после публикации обращения к президенту по поводу крайне маленьких зарплат артистов, безусловно, заслужил, чтобы о нем говорили не только в остросоциальном, но и в первую очередь в творческом, художественном ключе. Премьеры, которые к своему юбилею театр подарил публике – «Герой нашего времени», «В добрый час», «Волшебник Изумрудного города», напомнили всем еще раз: Приморский театр молодежи – боевая и высококлассная творческая единица!

Море в каждой клеточке

«Открытые морские залы», развернувшиеся в Музее города, что на Петра Великого, 6, – проект и впрямь эпохальный. Показать Владивосток как город морской, где каждый житель так или иначе связан с морем, – задача, которая по силам только настоящим мастерам своего дела. Больше года Музей города обращался к владивостокцам с просьбой помочь сделать этот проект истинно народным. В итоге едва ли не половина экспонатов выставки принесена из домашних музеев или просто из хранящихся в семьях «коробок с сувенирами»: открытки, присланные моряками из далекой загранки, раковины тропических морей, посуда, которую ставили на стол только в день возвращения отца семейства из плавания… Просоленный и пропитанный морем Владивосток живет в каждой клеточке этого проекта.

Листая страницы

Издание книги о художнике в реалиях сегодняшнего дня – явление, увы, крайне редкое. И потому выход в свет альбома репродукций и фотографий «Художник Сергей Черкасов» – это действительно то событие, которое стоит отметить и держать в памяти. К счастью или к сожалению, но далеко не всегда художники знают судьбы своих работ: купили, унесли, увезли, передали в дар… И взглянуть на свои работы они тоже могут не всегда – по той же причине. А уж у публики тем более нет возможности увидеть все лучшие работы мастера сразу. В книге же собраны десятки репродукций. Листая страницы, можно идти по ней, как по галерее. И наслаждаться.

Молодые, но очень перспективные

В 2016 году в Приморском академическом театре имени Горького возобновили великолепную традицию – вручение премии имени народного артиста России Вадима Мялка.

Решение о том, что даже в наше непростое и весьма нещедрое на финансирование культуры время (простой пример: один театральный центр в Южно-Сахалинске получает из областного бюджета столько же, сколько три краевых театра в Приморье) все же стоит вернуть традицию поощрения молодых артистов, принял худрук театра Ефим Звеняцкий. И это было так правильно, так вовремя сделано! Надо было видеть лица молодых актеров, когда им вручали дипломы. Они по-настоящему сияли: значит, заметили, оценили, значит, все лучшее впереди!

Автор : Любовь БЕРЧАНСКАЯ

comments powered by Disqus
В этом номере:
Встречаем важную птицу
Встречаем важную птицу

Желаем вам красоты Брамы, продуктивности Леггорна и оптимизма Мастера Грея

«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока
«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока

Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева завершен. За победу готовы побороться 17 команд, пять из которых – новички. Это будут уже седьмые по счету общегородские соревнования. Игры стартуют 7 января 2017 года.

За паспортом – после праздников

В МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» с 1 по 9 января – выходные дни.

В новогоднюю ночь с легким морозцем

В новогоднюю ночь Владивосток и южное Приморье ожидает зимняя с легким морозцем погода, сообщила «В» редактор сайта Примпогоды Алина Фирсова.

Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей

Московский городской суд оставил в силе меру пресечения главе Владивостока Игорю Пушкареву в виде содержания под стражей до конца февраля 2017 года. Заседание, на котором рассматривалась апелляция защиты мэра приморской столицы, состоялось в понедельник, 26 декабря.

Последние номера
газета
газета "Владивосток" № 4060

Деды Морозы прошли парадом. Обещали вернуться
Социальная акция «Мандаринка» сплотила горожан
Ни дня без скандала
Пока без обновок – бережем, что имеем
Один на один
А летели с праздником поздравить…

газета
газета "Владивосток" № 4059

Подарки для самых дорогих – горожан больших и маленьких
Смотрите, кого ушли
Порто-франко упрощает въезд иностранцам
К нам пришел гонконгский грипп
Охотник сломался в 33 километрах от дома
Малая авиация станет более крылатой

газета
газета "Владивосток" № 4058

​Новогоднее примирение
Благотворительный фальстарт
Горожане стали меньше жениться. Но и разводиться
Каждой медузе – по персональному пакету
Аккуратнее, нынче буря…
Потепление довело до «желтой» тревоги

газета
газета "Владивосток" № 4057

Купить елку и не разориться
Очередь за сокровищами
Итоги 2016-го
У жителей Владивостока есть «код доступа» в счастливый Новый год
Игоря Пушкарева могут освободить из-под стражи уже в этом году
Глава столицы Приморья по-прежнему в рейтинге