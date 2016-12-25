За паспортом – после праздников

В МКУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг города Владивостока» с 1 по 9 января – выходные дни.
В муниципальном МФЦ также сообщают, что временно – с 27 декабря 2016-го по 9 января 2017 года – приостановлен прием документов по ряду государственных услуг (в связи с графиком работы отдела по вопросам миграции УМВД России по Владивостоку). В эти дни не будет осуществляться прием документов по следующим госуслугам:
– «Прием документов и личных фотографий, необходимых для получения или замены паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на территории РФ»;
– «Регистрационный учет граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах РФ»;
– «Постановка иностранных граждан и лиц без гражданства на учет по месту пребывания».
Для получения необходимой консультации можно обратиться в МФЦ по единому многоканальному номеру информационно-справочной службы: +7(423)230-34-84.
Гражданам приносят извинения за временные неудобства.
Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева завершен. За победу готовы побороться 17 команд, пять из которых – новички. Это будут уже седьмые по счету общегородские соревнования. Игры стартуют 7 января 2017 года.
Московский городской суд оставил в силе меру пресечения главе Владивостока Игорю Пушкареву в виде содержания под стражей до конца февраля 2017 года. Заседание, на котором рассматривалась апелляция защиты мэра приморской столицы, состоялось в понедельник, 26 декабря.
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