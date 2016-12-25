В новогоднюю ночь с легким морозцем

В новогоднюю ночь Владивосток и южное Приморье ожидает зимняя с легким морозцем погода, сообщила «В» редактор сайта Примпогоды Алина Фирсова.
Проходящий сейчас по Японскому морю циклон сбил леденящий арктический холод, накрывший наш край в начале недели. Поэтому 30 и 31 декабря, 1 и 2 января будет относительно прохладно, но без существенных осадков. Ветер умеренный южных и юго-западных направлений. Ночью столбик термометра будет опускаться до минус 10 – 13 градусов, а днем подниматься до минус 3 – 6 градусов.
Поэтому синоптики в первые дни нового года рекомендуют всем выбираться на свежий воздух, совершать прогулки, кататься на лыжах и коньках.
Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева завершен. За победу готовы побороться 17 команд, пять из которых – новички. Это будут уже седьмые по счету общегородские соревнования. Игры стартуют 7 января 2017 года.
Московский городской суд оставил в силе меру пресечения главе Владивостока Игорю Пушкареву в виде содержания под стражей до конца февраля 2017 года. Заседание, на котором рассматривалась апелляция защиты мэра приморской столицы, состоялось в понедельник, 26 декабря.
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