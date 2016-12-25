«Почтенное общество» и еще 16 команд сразятся за Кубок главы Владивостока

Прием заявок на участие в турнире по дворовому хоккею на Кубок главы Владивостока Игоря Пушкарева завершен. За победу готовы побороться 17 команд, пять из которых – новички. Это будут уже седьмые по счету общегородские соревнования. Игры стартуют 7 января 2017 года.

В дворовом чемпионате примут участие команды-ветераны – «Викинги», «Беркут», «Босфор», «Бриз», «Болотные вепри», «Tandra», «Терминал», «Ярость», «Фанка», «Змеинка», «Почтенное общество», «Витязь», а также команды-новички – «Молот», «Молот-2», «Рубин-2003», «Русский остров» и «Старт».

– Несмотря на то что много команд после нашего турнира переходят играть в городскую лигу, нам удалось набрать 17 команд на предстоящий сезон. Среди них пять новичков, причем одна команда из Шкотовского района. Большое количество заявок говорит о том, что зимние виды спорта продолжают активно развиваться в нашем городе, и хоккей среди них – один из самых популярных, – рассказала Юлия Вельбик, начальник управления физической культуры и массового спорта администрации Владивостока.

Состязания хоккеистов будут проходить на муниципальных спортивных объектах (хоккейных коробках) города. О месте и времени проведения турниров будет сообщено дополнительно. По результатам проведения соревнований победителей и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока.

Напомним: к участию в турнире допускаются команды, игроки которых не являются профессиональными хоккеистами, а также не принимают участия в чемпионатах городского, краевого, федерального и международного уровней. В дворовом хоккее смогут принять участие игроки в возрасте от 14 лет и старше в статусе «любитель».