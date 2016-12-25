Отсутствие материалов дела у обвинения не помешало суду оставить Игоря Пушкарева под стражей

Московский городской суд оставил в силе меру пресечения главе Владивостока Игорю Пушкареву в виде содержания под стражей до конца февраля 2017 года. Заседание, на котором рассматривалась апелляция защиты мэра приморской столицы, состоялось в понедельник, 26 декабря.

В апелляционной жалобе адвокаты Игоря Пушкарева просили отменить постановление Басманного суда Москвы от 28 ноября о продлении содержания под стражей и заменить меру пресечения на домашний арест. Кроме того, появились новые доказательства невиновности Игоря Пушкарева.

Как уже писал «В», адвокаты настаивают на отсутствии в действиях Игоря Пушкарева состава преступления, а в самом деле – на отсутствии ущерба. Эти доводы подтверждаются решением Арбитражного суда Приморского края, который в августе 2016 года отменил решение регионального УФАС о якобы имевшем место устном соглашении между администрацией Владивостока, компанией «Востокцемент» и МУП «Дороги Владивостока», нарушающем конкуренцию в муниципальных торгах. Выводы антимонопольной службы легли в основу уголовного дела. Арбитражный суд эти выводы опроверг и не усмотрел в действиях городской администрации каких-либо действий, ограничивающих конкуренцию при заключении муниципальных контрактов. Более того, МУП «Дороги Владивостока» в период 2011 – 2015 годов выиграло 135 контрактов из 426, став победителем всего в 30 процентах случаев, а не в 80 процентах, как утверждало сначала УФАС по Приморскому краю, а затем и следствие.

В то же время сторона обвинения, которую представлял прокурор (следователь по делу на заседание не пришел), не привела никаких новых фактов. У прокурора даже не было с собой материалов дела.

– Мы здесь все подробно анализируем, ссылаемся на конкретные материалы. А прокурор без всяких ссылок на конкретные материалы коротко просит оставить моего подзащитного под арестом, – передает Vl.ru слова адвоката Виктории Бурковской.

Прокурор, в свою очередь, был краток. Основным доводом продления содержания под стражей по-прежнему стало предположение, что обвиняемый может скрыться от предварительного следствия и избежать наказания.

– Нарушен принцип состязательности сторон. Прокурор даже не опровергла изложенные нами доводы, – продолжила Виктория Бурковская.

Судья спросила у прокурора, желает ли он что-то добавить после слов адвоката. Представитель обвинения ответил: нет.

Тем не менее суд не прислушался ни к доводам защиты, ни к словам самого обвиняемого. Игорь Пушкарев еще раз заявил, что он уверен в своей невиновности и намерен это доказать. Он также вспомнил, что идти на выборы много лет назад ему посоветовал помощник президента РФ Владислав Сурков, а привести город в порядок перед саммитом АТЭС-2012 поручил президент России Владимир Путин.

– Я до сих пор являюсь главой Владивостока и собираюсь работать. И докажу свою невиновность и перед жителями города, и перед президентом, – подчеркнул Игорь Пушкарев в суде. – Но зачем меня ограничивать, держа в тюрьме? Я семь месяцев под стражей. Я не вижу семью. Мне не дают свидания с женой. Мне не дают разрешения на звонки.

Как сообщило РИА VladNews, супруга мэра Владивостока присутствовала в зале суда, однако сам Игорь Пушкарев смотрел видеотрансляцию заседания в СИЗО № 1 города Москвы «Матросская тишина», где он содержится с июня 2016 года.

Напомним, что глава Владивостока был задержан 1 июня. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и коммерческом подкупе.

Также 26 ноября Мосгорсуд отклонил апелляционную жалобу защиты Андрея Пушкарева, брата главы Владивостока и гендиректора компании «Востокцемент», подарившей городу почти миллиард рублей. Адвокаты привели доводы об отсутствии состава преступления в действиях подзащитного и о необходимости проходить лечение, которое недоступно в условиях домашнего ареста. Суд оставил меру пресечения Андрею Пушкареву без изменений.