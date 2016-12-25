Он знает, кого и за что наградили в России

Книги жителя Владивостока есть в библиотеке президента РФ. А патриарх всея Руси благословил его на орден святого Александра Невского

В первых числах января на «8-м телеканале» будет показан фильм «За веру и верность», снятый хабаровскими режиссерами-кинодокументалистами Андреем Дроздовым и Игорем Мирным по заказу Министерства культуры России. Документальная лента длительностью 50 минут посвящена жителю Владивостока – известному фалеристу, эксперту в этой области, члену Союза писателей России Сергею Шишкову.

Персонажем документального фильма «За веру и верность» наш земляк и современник стал не случайно. Сергей Шишков ветеран Тихоокеанского флота (ТОФ), автор 12-томного труда по государственным наградам дореволюционной России, СССР, а также современной России. Его книги получили высокую оценку профессионалов-фалеристов и рядовых читателей. Его труд «Награды Русской православной церкви» благословил патриарх всея Руси Алексий II. Кроме того, по эскизам Шишкова в 2004 году были изготовлены памятная медаль в честь 100-летия подвига экипажей крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец», медали к 100-летию подводного флота России, к 70-летию Приморского края (2008), к 200-летию Муравьева-Амурского и много других памятных медалей. Всего около 20 наименований.

Совместить хобби с наукой

Фалеристика в семье Сергея Станиславовича – наследственное хобби. Коллекционированием увлекались его дед Лев Георгиевич и отец Станислав Львович. Но только Сергей попытался совместить хобби с наукой, а также с писательским трудом. И это у него получилось. Спасибо предкам, оставившим ему в наследство богатейший архив. Они, кстати, тоже были кадровыми военными. Дед прошел Гражданскую и Великую Отечественную войны, был награжден многими орденами и медалями. Отец 25 лет прослужил на подводной лодке ТОФ. В годы «холодной войны» был награжден орденами Красной Звезды и «За службу Родине» III степени, как тогда писали в наградных документах, «за освоение новой техники».

…Фалеристикой Сергей Шишков заболел в 1972 году, еще до службы на флоте, которому отдал 30 лет своей жизни. Начал он с коллекционирования военных и спортивных значков. Прошли годы, и он переключился на награды нашей страны, соответственно, изучая ее наградную систему. Девять лет у него ушло на сбор материала о наградах бывшего Союза нерушимого. Он переписывался и встречался с коллекционерами, военачальниками, кавалерами военных и трудовых орденов, работал в архивах и запасниках музеев. И везде, по его словам, находил взаимопонимание в необходимости его проекта.

– Когда собрал достаточно много материала, задумал написать книгу, где были бы не просто рисунки и картинки, как в других книгах по отечественной фалеристике. Я хотел, чтобы в моей книге были представлены люди, их судьбы, показанные через их награды и наградные документы, – рассказывает эксперт-фалерист.

Итог этой титанической работы – двухтомник «Ордена и медали СССР: тиражи и разновидности», который он выпустил в 2000 году… в Сингапуре тиражом 1000 экземпляров. Потому что в те годы в Приморье не нашлось типографии, способной удовлетворить его требования к печати.

Надо сказать, что книги по отечественной фалеристике на тот момент уже были. И даже много. Но ни одна из них не давала реального представления о наградах. Фотографии орденов и медалей в них были либо в масштабе, либо в черно-белом изображении, без указания различных отклонений в макете, возникающих, как правило, при повторной чеканке в разные годы. Награды в справочниках Шишкова показаны в натуральную величину и в полном цвете, как в жизни. Автор хотел, чтобы красный был действительно красным, а не бордовым или малиновым и так далее.

Достоинство двухтомника «Ордена и медали СССР: тиражи и разновидности» – это полные списки кавалеров орденов Суворова, Кутузова, Богдана Хмельницкого, Ушакова и Нахимова первой степени. Благодаря этому справочнику по номеру на ордене можно узнать, кто, где, кому и за что его вручал. Здесь же указаны размеры награды. Кроме того, в книге – полный список лишенцев наград. Было время, когда в Стране Советов из бывших героев в одночасье делали врагов народа, лишая почестей, званий, орденов и зачастую жизни.

Сегодня издание «Ордена и медали СССР: тиражи и разновидности» – раритет. Этот труд для Сергея Шишкова стал своеобразным пропуском в Исторический музей, Алмазный фонд, музей нумизматики, Национальный музей истории Украины в Киеве. Перед ним распахивали двери архивы и запасники музеев, куда простым смертным дорога заказана. И ему уже не приходилось объяснять, кто он такой и зачем ему эта информация. Между тем некоторые авторы книг по отечественной фалеристике, доселе охотно делившиеся с ним информацией, после появления первых книг Шишкова замкнулись. Видимо, увидели в нем серьезного конкурента.

Книги на века

«Награды России. 1698–1917» в трех томах он делал уже не девять лет, а три года. Книги издавались в Днепропетровске (Украина) в типографии, где до заказа Шишкова печатали только плакаты, визитки и листовки. Чем местные печатники и гордились. Теперь же их визитная карточка – издания фалериста из Владивостока.

Благодаря книгам Шишкова с любой наградой Российской империи можно познакомиться, что называется, воочию. Узнать, за что ее вручали и кому, – в книгах полные списки награжденных. Кроме того, автор указал, из какого сплава изготовлена та или иная награда, каков ее вес, какими драгоценными камнями она украшена и где сейчас находится реликвия. Все ордена и медали России также даны в натуральную величину и в естественном цвете.

В конце 2002 года украинский издатель предложил Шишкову одеть его пятитомник в лайковую кожу с золотым тиснением. Чтобы книги жили вечно. Новую одежду для справочников взялся изготовить мастер Виталий Минтусов, ныне покойный. Он сам выбирал кожу и вымачивал ее по специальным рецептам. На один переплет ушла шкура одного барана, а на всю работу – год. На каждом переплете мастер поставил свое клеймо и выдавил порядковый номер. Всего было изготовлено 10 комплектов по пять книг. Вес одного комплекта 10 кг, а его рыночная стоимость – три тысячи долларов.

Некоторые комплекты этого беспрецедентного в мировой фалеристике труда осели в виповских библиотеках: у президента Российской Федерации Владимира Путина, в Государственной думе России, у бывшего президента Украины Виктора Ющенко. Еще труды Сергея Шишкова есть в библиотеке Конгресса США.

Патриарх дал согласие

В канун 60-летия Победы он завершил работу над двухтомником «Награды Советского Союза. 1918–1991». Следом увидел свет двухтомник «Награды современной России», над которым Шишков работал четыре года. Завершив описание и систематизацию государственных и ведомственных наград России от царских времен до современности, в 2006 году взялся за книгу о наградах Русской православной церкви. Что до него никто не делал.

В процессе работы выяснилось, что для полноты иллюстраций не хватает фотографий нескольких высших орденов Русской православной церкви, которые хранятся в Москве в патриаршей ризнице на Чистых прудах. Конечно, можно было бы воспользоваться картинками из Интернета. Но труды нашего земляка тем и уникальны, что содержат только оригинальные фотографии. И тогда Сергей Станиславович созвонился с начальником канцелярии патриарха Кирилла владыкой Сергием, с которым познакомился еще во Владивостоке, когда тот служил в местной епархии.

Владыка Сергий помог своему мирскому тезке попасть в патриаршую ризницу и предложил разработать эскиз ордена Святого Александра Невского, которого доселе не было в наградной системе РПЦ. Новый орден предполагалось изготовить из драгоценных металлов и украсить драгоценными камнями. Клирик сказал, что очень хочет, чтобы за эту работу взялся именно Шишков. И что его кандидатура уже согласована с патриархом Кириллом. В свою очередь, патриархия гарантировала автору награды жилье в Москве, если тот пожелает переехать в столицу на время контракта, необходимые материалы и оборудование. Конечно, Шишков согласился. Результат этого альянса – орден Святого Александра Невского и книга «Награды Русской православной церкви».

Впереди казачьи награды

Свой следующий труд Шишков посвятил наградам маршалов и адмиралов флота Советского Союза. Тема эта интересная, сложная и до недавнего времени не получившая должного освещения в специализированной литературе. Можно сказать, он был здесь первопроходцем. По словам фалериста-исследователя, мы очень много не знаем об этих людях, а безжалостное время берет свое. В Советском Союзе был 41 маршал и три адмирала флота Советского Союза. Из них сегодня в живых остался только один – Дмитрий Тимофеевич Язов, с которым Шишков встречался в Москве, когда собирал материал для будущей книги в течение пяти лет. Большую помощь в собрании документов и фотографий Сергею Станиславовичу оказал Музей вооруженных сил России.

– Дети и близкие маршалов и адмиралов охотно делились со мной эксклюзивной информацией, фотографиями, наградными документами, которые еще не были опубликованы. Например, орденскими книжками на ордена Победы, которыми награждены всего 17 человек! В Советском Союзе было 12 маршалов кавалеров ордена Победы. Люди умирают, их ордена Победы забирает Гохран, потому что они сделаны из драгметаллов, а наградные документы остаются у родственников. Все знают, как выглядит орден Победы, но орденскую книжку на эту награду мало кто видел, – говорит Шишков.

Двухтомник «Награды маршалов и адмиралов флота Советского Союза» был издан в Гуанчжоу (КНР) летом 2016 года. Здесь же Сергей Шишков планирует печатать свой очередной труд «Казачьи награды России». Одним из его персонажей будет действующий мэр Владивостока Игорь Пушкарев, старшина Уссурийского казачьего войска. В переводе на язык военных – подполковник. Игорь Сергеевич первым в Уссурийском казачьем войске награжден орденом Муравьева-Амурского первой степени.

Что касается фильма «За веру и верность», то, как считает писатель, работа получилась интересная, глубокая и познавательная, особенно для молодежи, интересующейся историей России.

Необходимо добавить, что за свою литературную и исследовательскую деятельность Сергею Шишкову было присвоено звание профессора Академии естественных наук (Москва). Он также был удостоен премии имени Ломоносова (2006), награжден орденом Татищева Академии естественных наук и орденами Сергия Радонежского и Даниила Московского. В 2009 году был отмечен премией имени Валентина Пикуля.