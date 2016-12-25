С гантелями до Москвы и обратно

Пенсионер из Владивостока преодолевает за рулем своего авто огромные расстояния, чтобы оценить масштабы России

Несколько лет назад в возрасте глубоко за 70 житель приморской столицы Борис Кречко неожиданно для своих родных решил проехать на автомобиле… через всю страну. А что – когда еще придется? Надо заметить, Борис Григорьевич – настоящий русский мужик, из тех, которые «сказал – сделал». Так что две поездки из Владивостока в Москву и обратно уже совершены. Третья запланирована на следующее лето, когда автопутешественнику исполнится 80 лет.

От патефона до локатора

На пенсии Борис Кречко уже, почитай, два десятка лет, но бездельничать не в его характере: во время учебного года он работает репетитором, подтягивая школьников и студентов в естественных науках. А летом пускается в дальний путь, и это, давайте признаем, тоже труд немалый, одни заботы о жизнеспособности машины чего стоят.

– Жизнь, с одной стороны, заставляет трудиться и зарабатывать, – признается пенсионер. – А с другой – труд – это естественная потребность человека. Тем более если профессия и жизненные увлечения крепко связаны.

С детства Борис Григорьевич проявлял любознательность к различным электрическим и механическим устройствам.

– Когда еще ребенком меня родители запирали дома на ключ, я брался за патефон, – вспоминает он. – Разбирал его на детали, снимал все болты. Потом, к приходу взрослых, снова собирал. Включают – работает. Когда закончилась Великая Отечественная война, к нам в Спасск, где была большая железнодорожная станция, стали поступать различные трофеи: вагоны с техникой, танками, самолетами. Попадались радиостанции. Было очень интересно – заглядывали туда, разбирали, смотрели, как все устроено. Получали, можно сказать, первый практический опыт.

Вот так дальнейший путь любознательного мальчишки был предопределен: поступил на радиотехническое отделение мореходного училища в Находке. Всего на курс приняли 60 человек, и лишь единицы имели представление о радиоэлектронике. Боря Кречко был одним из них.

– В школе я был троечником, а в мореходке стал круглым отличником, – рассказывает он. – Выучился на радиста, освоил все радиолокационные процессы, стал заведующим лабораторией судоводительского факультета, вел курсы переподготовки для капитанов и штурманов.

Однажды в качестве эксперта пригласили меня на важное министерское совещание. Тогда планировали постройку плавбазы «Восток». Это был своего рода корабленосец: на него должно было погружаться 20 сейнеров. Эти сейнеры уходили в море, ловили рыбу и возвращались с добычей на плавбазу, где осуществлялся полный цикл производства продукции. Так вот, надо было сейнеры оснастить радиолокацией. Много было предложений: надо, мол, поставить туда и локатор, и пеленгатор, и эхолот. В итоге там бы рыбу некуда было складывать. Судно могло потонуть от обилия техники. Я же предложил вместо всех этих вещей поставить антенну – активный маяк-ответчик. И больше ничего. Предложение было одобрено на высшем уровне.

Помощь не требуется

Совершить автомобильный тур до Москвы Борис Григорьевич планировал давно. Во-первых, чтобы посмотреть Россию во всем ее масштабе. Во-вторых, представить воочию передвижение переселенцев, осваивавших Дальний Восток. И, наконец, чтобы вернуться к корням – найти могилы предков.

Осуществить задумку раньше мешали дорожные условия. В особенности дорога от Биробиджана до Читы.

– Хотел отправиться в путь еще 15 лет назад, но не было ни дороги, ни надежной техники, – объясняет он. – У меня была машина ГАЗ-67б. «Он ее сделал из гвоздя», – так говорили про меня и мою «ласточку». Я ее действительно серьезно усовершенствовал. Подвел мосты от «Волги», установил новые амортизаторы, кое-что еще. В итоге она разгонялась не до 60 – 70 км, а до 90 – 100.

Однако отправиться до Москвы решился, лишь когда приобрел иномарку – белый «Пробокс».

– Это универсал, а значит, там можно разложить задние сиденья и спокойно разместиться. В ней я и спал, – рассказывает путешественник. – В гостиницах не останавливался. А зачем? Подъезжаешь вечером к придорожной кафешке. Как правило, там уже стоят несколько фур, подтягиваются к «аулу», кучкуются на ночлег. Ставишь сетку на стекло, открываешь окошко. Хорошо. И никаких отелей не нужно.

С собой пенсионер взял только самое необходимое: документы, инструменты, одежду да гантели по 5 кг. И вперед. Причем отправился один.

– Почему? – удивляется он вопросу. – Потому что одному на порядок удобнее, чем в компании. Интересы ведь у всех разные. А помощь мне не требуется. Сам прекрасно со всем справляюсь.

Пирожки и туалет – дешевле не бывает

– Заехал я в Биробиджан. Поразительный, ни на что не похожий город, – улыбается своим воспоминаниям Борис Григорьевич. – Прошелся по нему: утро, зелени полно, магазинчики в центре, больница большая. Все очень компактно. И захотел я в туалет. Как раз базар начал работать. Спросил, где уборная. Показали. В Хабаровске самый дешевый туалет стоит 12 рублей. По дороге ехать – 25. А в Биробиджане – 9 рублей!

Вышел я, вздохнул с облегчением. Слышу запах: пирожками пахнет. Аромат как из детства. Аж ностальгия напала – у нас раньше в Спасске была пирожковая площадь… Подошел к лотку: там пирожки с печенью, с рисом, с яйцом. Горячие, прямо из печи. Все по-свойски, толково организовано. Тут на базаре и мясо разделывают, тут же с ним и выпечку делают. Цена – 13 рублей! Взял один, съел. Потом еще два. И наелся. И такое на меня воспоминание нахлынуло о старых пятикопеечных пирожках – ну один в один. Вкусно и питательно. У нас же возьмешь пирожок за 30 – 40 рублей – есть не станешь, выкинешь.

В общем, Биробиджан – это какой-то потусторонний мир. Куда ни посмотришь, все не так, как у нас. Зашел в магазин – навигатор нужно было в телефоне восстановить. Подошел к администратору, он с ним поколдовал – заработало все. Спрашиваю: сколько с меня? Ничего не надо, говорит. Меня аж подкосило!

На зарядку тормози!

Маршрут у Кречко был стандартный – через Байкал и Уральские горы.

– Выехал я утром. Заправился в районе Спасска. Вечером уже был в Хабаровске, – перечисляет города Борис Григорьевич. – Проезжаю Читу, на перекрестке останавливает гаишник. Я через стекло ему удивляюсь: ничего ведь не нарушил! А он говорит: «Знаю, что не нарушили, но вы же, пока вас не остановишь, будете до упора ехать». Выходи, говорит, и делай гимнастику. Хорошо! Вышел из машины, захватил с собой гантели. Размялся немного. А вообще, я каждые два часа делал зарядку, чтобы быть в тонусе…

На байкальском участке дорога неплохая – от Улан-Удэ и до Читы. Кроме поселка Сковородино. За 100 км до поселка и 200 после все перекручено. Трассу ремонтировали. Подошел к строителям, спрашиваю: «Что это у вас так дорогу всю смяло?» Вечная мерзлота, говорят. Так, например, в Канаде она тоже есть, но так не свирепствует.

А на Урале дорога поднимается вверх. Начинаются виражи, серпантины. Насмотрелся там на аварии. По три-четыре фуры лежат, в клочья разорваны. Повороты на вершинах бывают 180 градусов. Для легковых авто, правда, участок нетрудный: подъемы-спуски безопасные.

Мужики – вот сила Сибири

Федеральная трасса сторонится больших городов. В основном по обочинам – деревни да села.

– В сибирских деревнях сохранились старинные дома. Очень интересная архитектура. Бревна в замок сложены, кованая фурнитура, навесы, ставни с запорами. Впечатляет очень. Все основательно, столетиями стоят, – не скрывает восхищения путешественник. – Проезжаю мимо человека, который строил себе забор из резаных досок. Фигурная, красивая ограда. Смотрю – красить начинает. Говорю ему: «Не делайте этого! Иначе облик дерева потеряете, естественную красоту спрячете под краску. Только обработать надо хорошо, антипиренами от возгораний, спецсоставами, чтобы доски не гнили». Он согласился. На обратной дороге заглянул к нему снова. Сидит на лавочке перед домом. Увидел меня, обнялись. Часа два говорили, он мне баню истопил, переночевал у них. А забор мужик сделал весь чисто деревянный. Красавец стоит. Кто мимо проезжает – все диву даются.

По следам переселенцев

– У нас на Дальнем Востоке тоже строили замечательные села с крепкими, хорошими домами. И жизнь пошла неплохая. Потом, с политическими катаклизмами, с войной, все как-то пошло на убыль, – вздыхает Борис Кречко. – Я маленьким был во время войны, видел, как жизнь менялась. Но всегда любовался старыми домами: какие наличники на окнах, как обшиты фронтоны, какая форма у зданий. Все это возникло не на пустом месте. Культура-то была перенесена с запада, переселенцами. Ехали сюда мастеровые люди: каменщики, сапожники, столяры да плотники. Было на что посмотреть. Потом мастеровых стало меньше. Надобность в этом отпала. Наши предки заложили крепкую основу. Если бы им не помешали, то, наверное, был бы здесь действительно второй Сан-Франциско…

Я поражался: как предки проходили такие расстояния? У меня часть семьи – по линии матери – шла через всю Россию на лошадях. Два года занял путь, который сегодня на машине можно проделать за две недели. А семья по отцовской линии шла южным морским путем, через Суэцкий канал, через Иерусалим. Вот здесь их пути и сошлись.

К истокам

Если в первый раз пунктом назначения нашего героя была Москва, то на следующий год – уже станица Кужорская, что в Краснодарском крае, в 20 км от Майкопа. В народе ее называют просто Кужоркой. Из этой станицы и добрались в наш край предки Бориса Кречко.

– Приехал туда, смотрю – кладбище на окраине, – рассказывает он. – Собралось много людей. Смекнул, что сейчас что-то да разведаю. Задал вопрос про фамилию моего рода – Трубициных. Есть такие! Нашел могилы. Встретился с носителями фамилии, возможно, дальними родственниками. С одним из них разговорились, он владелец местного магазинчика. Посетовал на свой возраст. Эх, говорит, оставил бы все детям, а сам бы рванул на Дальний Восток, как наши предки в старые добрые времена, да годы не те…

А вот Борис Григорьевич следующим летом снова собирается в дорогу – повидаться с друзьями, которые встретились на пути, узнать подробнее историю своей семьи и еще раз посмотреть на Россию. Когда еще придется?..