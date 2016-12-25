Прикусите язык и не говорите гадостей

А эти обряды для тех, кто не исключает влияния на наши судьбы высших сил, поскольку, прося счастья и здоровья, обращаться надо будет к богине Моране..

– По преданию, Мара может убрать не только жизнь, но и абсолютно все, в том числе болезни, беды и невзгоды. Главное – правильно сформулировать просьбу, – предупреждает Владлена.

Однако сначала необходимо сделать небольшую куколку (хоть из ваты) – олицетворение самой Мары, облаченную в корону из серебряной фольги и в такое же платье. Изготавливая куколку, представьте в своем изображении Морану (визуально она похожа на Снежную королеву из сказки Андерсена).

Изготовили? Садитесь, ставьте перед собой куколку и обращайтесь к ней с просьбой, чтобы она ушла и с собою забрала…

Дальше сами просьбы. Просите ее очень осторожно, поскольку Морана – дама весьма прямолинейная и воспринимает все буквально. Например: забери голод, холодную постель, название болезни (панкреатит, например, а ни в коем случае не больную поджелудочную, а то ведь и сам орган прихватит), пустоту в кошельке, а не пустой кошелек (а то еще и кошелька лишитесь).

А в дар ей за ее внимание к вам преподнесите ей кусочек синей ткани. Больше всего она любит бархат… Постоит куколка три дня, а после можно просто спрятать ее или даже сжечь.

Провожать Морану нужно с 20 по 29 декабря (то есть у вас еще есть время).

И еще: поскольку, как мы уже говорили, Морана – дама прямолинейная, то, если в этот период человек в сердцах скажет: «Да как ты меня достал(а)!» мужу, жене или ребенку, или «Да чтоб тебе пусто было!», или «Да когда ж я от тебя избавлюсь!», это прямое указание Моране забрать этого человека. И она заберет. Так что будьте осмотрительны в своих словах и помыслах.

Справка «В»

Морана, или Мара, Морена, – в славянской мифологии могучее и грозное божество, богиня Зимы и Смерти, жена Кощея и дочь Лады, сестра Живы и Лели.

Морана у славян в древности считалась воплощением нечистых сил. Она не имела семьи и странствовала в снегах, время от времени навещая людей, чтобы сделать свое черное дело. Имя Морана (Морена) действительно родственно таким словам, как «мор», «морок», «мрак», «марево», «морочить», «смерть».